流感疫苗緩打嘉縣市剩近萬劑 醫師：民眾不要輕忽接種

去年流感疫苗施打碰上新冠肺炎，施打初期，民眾擔心疫苗不足搶打，衛福部啟動應變機制，暫緩50至64歲成人接種，後恢復施打因接種不適症頻傳，出現緩打，目前嘉義縣市衛生局合計還剩9千多劑， 嘉縣剩4千多劑，嘉市也有5千劑。

嘉縣醫師公會副理事長徐超群說，新冠肺炎與流感症狀難以區分，造成臨床判斷困難，施打流感疫苗可降低需要被隔離機會，以及檢疫人員篩檢時的風險。

徐超群說，流感與新冠肺炎臨床症狀差不多，如果沒有打疫苗，有可能得到流感，會讓醫師難以判斷，擔心會不會是新冠肺炎，須防堵新冠肺炎疫情捲土重來，以及新冠肺炎與流感齊發，呼籲符合公費施打對象，儘速施打。

他說，流感疫苗會從搶打、緩打，到現在不打，主因是民眾心理因素，一開始擔心疫苗不足，後因部分民眾施打出現副作用，乾脆不打，目前國內傳出重症個案，呼籲民眾提高警覺，接種疫苗。

中正大學傳播系教授盧鴻毅批衛福部錯判情勢，一開始未分流施打，造成人民恐慌搶打，衛福部擔心疫苗不足，暫緩成人施打，如今恢復施打，因傳出多起施打不適症狀，成人施打意願不高，出現緩打，流感接種應打鐵趁熱，成人負擔生計，更應接種避免感染。