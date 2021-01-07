老婦看診將救護車當計程車 台南首開單收費

台南一名老婦想看診，卻把救護車當計程車使用，消防局今天送出首張收費單新台幣1400元，要求當事人收單後30天內繳費給公庫，避免救護資源被濫用。

台南市消防局指出，這名8旬老婦去年8月在家人陪同下，在新化區搭上救護車前往永康奇美醫學中心，老婦下車卻不是到急診，而只是要到門診，顯見老婦非急重症，卻把救護車當計程車，消防局依法開單收費。

消防局今天同時送出第二張收費單，當事人是名30幾歲的中年男子，去年11月因在永康區網咖喝醉酒，警方到場處理，男子卻宣稱腹痛，救護車獲報趕到現場載送，男子未拒絕，卻在抵達永康奇美醫學中心時拒絕就醫，依法得繳費。

台南市消防局緊急救護科人員表示，台南市消防救護車收費實施要點民國108年底修正後，109年上半年先行宣導，下半年開始執行，老婦是首張，中年男子是第二張，今天一併送出。

台南市消防局長李明峯說，申請消防救護車載至醫院後，卻前往門診或逕自離開者或非緊急傷病患、醫院急診檢傷分類為第五級者，出勤人員將開具收費告知單，經消防救護車收費審查小組認定後，當事人必須在收單後30天內繳納1400元，以嚇阻少數人濫用救護資源。

台南市長黃偉哲也表示，台南逐年增加的消防救護案件，不乏酒醉路倒或慢性病患因想省下計程車費，就把救護車當醫療專車使用，讓消防人員疲於奔命，收費是抑制濫用。

台南市消防局統計，消防局在全市31個行政區轄管53個消防分隊，每年救護出勤共逾9萬次。