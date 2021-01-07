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「全糖劍獅」造型花燈卡哇伊 食在安平好美味
台南市安平區公所響應市府縣市合併「十年有成台南共好」活動，推出不一樣的安平劍獅，將在地小吃椪餅、蝦餅、豆花及蚵仔煎等，製作成「全糖劍獅」造型花燈，卡哇伊造型很吸睛。
區長賴青足表示，長期來安平小吃默默抓住往遊客的味蕾，其實小吃也是歷史文化傳承的一部分，透過飲食不僅滿足人們的胃口，更是讓遊客感受到安平的人情味。而在地商家除守護傳統小吃也推陳出新，既使多次到訪安平也能嘗鮮。這次製作的全糖劍獅置於安平圖書館前，每天晚上6點至12點點燈，展至2月中旬。
賴青足說，近年市府與安平區公所推出許多活動，如：在漁光島沿海地帶以優美的自然生態結合藝術品展出、百年古蹟人文歷史以戲劇表演吸引各年齡層參與等由公部門主導的活動；另民間團體、商家也推出遊運河，用不同視野認識安平自然人文環境，以及歷史古蹟結合實境遊戲深入了解人文風貌等。
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