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崑大環工系莊宏展勇抗血癌 立志投入環保減少致癌汙染

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
崑大環工系莊宏展（中）勇抗血癌，立志投入環保減少致癌汙染。圖/校方提供
崑大環工系莊宏展（中）勇抗血癌，立志投入環保減少致癌汙染。圖/校方提供

崑山科大大環境工程系一年級學生莊宏展，與就讀於屏東科大生物科系的同卵雙胞胎弟弟莊宏毅，幼時確診患有急性淋巴白血病，就此長期以醫院為家抗癌，這些經歷卻成為莊宏展的養分，他選擇環境工程，希望未來能發揮所長保護環境，讓大家遠離癌症，上月獲得「周大觀基金會2020年抗癌圓夢助學金」。

莊宏展確診罹患血癌時年僅3歲，談起化療那段期間，莊宏展其實只記得當時全是服務嘉義基督教院的護理師媽媽無微不至照顧。「對於家人除了感謝更多的是愧疚」，母親當時為了照顧他們辭掉工作，經濟壓力全落到爸爸身上，家人為了這場突然的意外都付出了全部的心力。幸運的是，小兒白血病的成功率很高，在家人努力照顧下兄弟倆打敗血癌，只需每年定期回診追蹤，不會影響生活。

莊宏展說，某次搜尋科系時發現崑大環工系，決定要投入，希望能以自身專長來守護家園，讓空氣、土地、水源都能零汙染，以環境健康帶動身體健康，讓大家都遠離癌症。就讀期間收獲最多的是「中水淨化暨再利用系統」管理及維護作業，透過水資源保護，解決日益嚴峻的淡水缺乏問題，為氣候變遷盡一己之力，校內廢水利用也能改善環境衛生問題。才剛入學已經開始準備公務員考試，希望一畢業就能進入相關單位服務，也能給家人穩定的生活。

環工系主任許蕙琳表示，莊宏展入學即加入「水環境守護志工隊」跟著學長姐執行汙染巡守、通報、水質監測及教育宣導等河川守護行動；也積極參與環工系USR計畫，已能自信專業地解說導覽，表現十分優異。莊宏展也經常回母校嘉義縣東石高中分享學習經驗，以自身經歷鼓勵學弟妹們朝自己的目標前進，正面的樂觀態度，足以作為大家的楷模。

崑大環工系莊宏展勇抗血癌，立志投入環保減少致癌汙染。圖/校方提供
崑大環工系莊宏展勇抗血癌，立志投入環保減少致癌汙染。圖/校方提供
崑大環工系莊宏展勇抗血癌，立志投入環保減少致癌汙染。圖/校方提供
崑大環工系莊宏展勇抗血癌，立志投入環保減少致癌汙染。圖/校方提供
崑大環工系莊宏展（右）勇抗血癌，立志投入環保減少致癌汙染。圖/校方提供
崑大環工系莊宏展（右）勇抗血癌，立志投入環保減少致癌汙染。圖/校方提供

癌症 科系 嘉義

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