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台灣遭逢56年最嚴重乾旱 穩定南部供水有「祕密武器」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
甲仙攔河堰。圖／取自粼波南水粉絲專頁
甲仙攔河堰。圖／取自粼波南水粉絲專頁

水利署南區水資源局今天在「粼波南水」粉絲專頁發表【我們的水，精打細算】一文，指109年台灣遭遇到56年來，無颱風中心登陸的情況，對於長期依賴颱風帶來雨量灌飽水庫，以供應來年枯水期用水的台灣造成極大衝擊，如桃竹苗地區農田「前所未有」於水稻抽穗期停灌休耕。南區水資源局與南部供水單位無不上緊發條，積極進行區域調度，務必要將現有水源精打細算，以達到110年5月底仍保有1個月用水量的目標。

文中還提到，一般水庫的水源主要來自其集水區的降雨，但台南南化水庫還有一個秘密武器「越域引水」，就是南區水資源局所轄管甲仙攔河堰。甲仙攔河堰為「南化水庫越域引水工程計畫」主體工程之一，從高雄市甲仙區甲仙大橋上游450公尺處設堰取水，再利用輸水隧道將旗山溪水引入南化水庫，每日最高引水量可達260萬噸。109年甲仙攔河堰共引1億4千4百多萬噸旗山溪水源入南化水庫，約為南化水庫109年庫容量9千80萬噸的1.6倍，是穩定南部地區供水之幕後功臣。

文中指出，109年為反聖嬰年，依歷史經驗110年春雨將偏少，氣象預報更顯示梅雨也有可能偏少。為能全力延長南化水庫供水期程，在高屏溪川流水還有餘裕的情況下，採高雄南水北送支援台南調度，並控管南化水庫出水量，儘量將水留在水庫。在各供水單位全力配合調度及全民努力節約用水下，南區水資源局有信心在這半世紀最嚴酷的枯旱期維持供水無虞。

南水局即時水情，今天南化水庫蓄水是6578萬立方公尺，畜水率74.4%；曾文和烏山頭水庫合計約1.5億立方公尺。

南化水庫仍保有近8成滿。圖／取自粼波南水粉絲專頁
南化水庫仍保有近8成滿。圖／取自粼波南水粉絲專頁
甲仙攔河堰。圖／取自粼波南水粉絲專頁
甲仙攔河堰。圖／取自粼波南水粉絲專頁

南化水庫 水資源 颱風

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