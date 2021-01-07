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影／鰲鼓溼地驚傳禽流感！嘉義縣府加強消毒監控防擴散

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
國內賞鳥重鎮鰲鼓溼地經傳禽流感，嘉義縣家畜疾病防治所派消毒防疫車，加強鰲鼓溼地周邊消毒。圖／嘉義縣政府提供
國內賞鳥重鎮鰲鼓溼地經傳禽流感，嘉義縣家畜疾病防治所派消毒防疫車，加強鰲鼓溼地周邊消毒。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣鰲鼓濕地是國內賞鳥重鎮，但近日卻傳出園區內尖尾鴨檢出H5亞型高病原性禽流感（與日本近期發生禽流感疫情的病毒高度相似），嘉義縣家畜疾病防治所也呼籲養禽業者應提高警覺，加強禽場生物安全防護，防堵病毒入侵。

防治所表示，這次檢出H5亞型高病原性禽流感病毒的部份HA基因序列，與今年1月在歐洲斯洛伐克蛋雞發現及11月在日本鹿兒島羅文鴨排遺發現的H5N8病毒相似度高達99%，該病毒已造成日本33個禽場案例，撲殺家禽數達460萬隻，對產銷造成巨大影響。

為防堵病毒入侵，防治所已多次前往鰲鼓濕地及觀海樓等周邊區域進行消毒，目前已完成該地區半徑5公里內禽場疫情訪視，將持續加強密集飼養區周邊環境消毒，即日起也將加強執行高風險地區禽場家禽流行性感冒監測採樣及宣導工作。

嘉義縣去年11月撲殺禽流感禽場1場（肉鵝場），迄今未有疫情傳出，防治所籲請養禽業者務必提高警覺，加強禽場生物安全防護。

縣府提醒養禽業者，發生疫情時，應主動通報防疫機關，以防堵禽流感病毒擴散流竄，避免疫情擴大，如有任何家禽防疫相關問題，請撥打05-3620025家禽防疫課詢問。

國內賞鳥重鎮鰲鼓溼地經傳禽流感，嘉義縣家畜疾病防治所派消毒防疫車，加強鰲鼓溼地周邊消毒。圖／嘉義縣政府提供
國內賞鳥重鎮鰲鼓溼地經傳禽流感，嘉義縣家畜疾病防治所派消毒防疫車，加強鰲鼓溼地周邊消毒。圖／嘉義縣政府提供
國內賞鳥重鎮鰲鼓溼地經傳禽流感，嘉義縣家畜疾病防治所派消毒防疫車，加強鰲鼓溼地周邊消毒。圖／嘉義縣政府提供
國內賞鳥重鎮鰲鼓溼地經傳禽流感，嘉義縣家畜疾病防治所派消毒防疫車，加強鰲鼓溼地周邊消毒。圖／嘉義縣政府提供
國內賞鳥重鎮鰲鼓溼地經傳禽流感，嘉義縣家畜疾病防治所派消毒防疫車，加強鰲鼓溼地周邊消毒。圖／嘉義縣政府提供
國內賞鳥重鎮鰲鼓溼地經傳禽流感，嘉義縣家畜疾病防治所派消毒防疫車，加強鰲鼓溼地周邊消毒。圖／嘉義縣政府提供

禽流感 疫情 鰲鼓濕地

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