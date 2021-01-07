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影／「紅色多瑙河」遭重罰2千萬勒令停工 福懋興業喊冤

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林斗六八德里虎尾溪河段昨被路過民眾發現遭汙水染紅，水流一路染紅近5公里。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六八德里虎尾溪河段昨被路過民眾發現遭汙水染紅，水流一路染紅近5公里。記者陳苡葳／翻攝

雲林斗六八德里虎尾溪河段昨被路過民眾發現遭汙水染紅，水流一路染紅近5公里，民眾在臉書社團上發文，網友譏宛如「紅色多瑙河」；縣府環保局獲報後出動稽查人員前往調查，今天上午召開記者會說明裁處，目前已依水汙法開罰福懋興業2000萬元並勒令停工；福懋興業今天對外發表聲明指出，內部初步調查無違反水汙法情事，如有違法會接受罰則，如無會尋求申訴管道，並請環保局給一個合理、公平的處理方式。

縣府環保局昨獲報後派出環保稽查隊及水質保護科共16名稽查人員，及另外4名員警前往河川調查採樣，並至涉案工廠福懋興業稽查放流口、放流池及貯槽。

環保局長張喬維今天上午率水質保護科召開記者會說明。張喬維表示，環保局根據熱心民眾提供的照片及空拍畫面追溯上游約3公里左右，查獲福懋興業自放流口排放紅色汙水進虎尾溪。

水質保護科長葉增智指出，稽查人員在該廠放流口、放流池及不明貯槽分別進行SS、COD、BOD、氨氮及真色色度採樣，並送至環保署認證分析機構檢驗，約10至14天結果出爐；另現場查核發現2座不明貯槽設施，並有繞流排放廢汙水至放流池情形。

張喬維表示，該廠多年前曾二度違反水汙法規定，但這次汙染範圍非常大，加上發現不明儲槽，因此依水汙法18條之1及第20條貯留設施未依登記事項運作處分，合併重罰2000萬元並勒令相關製程停工，即日起禁止汙水再進儲槽，復工之日須待業者改善完成，並經環保局查驗合格。

對此汙水事件福懋興業今天發布聲明表示，廠內廢水處理均設有線上監控系統，並掌控所有數據，昨天紅水情況確實是處理紅色製程中，因比例較高造成色度部分超標，對於排放紅水坦承不諱，澄清係因色度超標才會令人觀感不佳，而其他廢水處理監測，包含水溫、ph值、BOD、COD等含量皆在標準內。

針對環保局要求相關製程勒令停工或罰款，福懋興業表示，罰款引用水汙法18-1實際上並無偷排情況，及第20條施設貯槽儲存廢物等均未違反規定，待一切調查結果出爐後如未違反規定屬實，福懋興業將會申訴。

雲林縣環保局昨獲報後派出環保稽查隊、水質保護科人員及另外4名員警前往河川調查採樣，並至涉案工廠福懋興業稽查放流口、放流池及貯槽。圖／雲林縣政府提供
雲林縣環保局昨獲報後派出環保稽查隊、水質保護科人員及另外4名員警前往河川調查採樣，並至涉案工廠福懋興業稽查放流口、放流池及貯槽。圖／雲林縣政府提供
雲林縣環保局昨獲報後派出環保稽查隊、水質保護科人員及另外4名員警前往河川調查採樣，並至涉案工廠福懋興業稽查放流口、放流池及貯槽。圖／雲林縣政府提供
雲林縣環保局昨獲報後派出環保稽查隊、水質保護科人員及另外4名員警前往河川調查採樣，並至涉案工廠福懋興業稽查放流口、放流池及貯槽。圖／雲林縣政府提供
雲林縣環保局昨獲報後派出環保稽查隊、水質保護科人員及另外4名員警前往河川調查採樣，並至涉案工廠福懋興業稽查放流口、放流池及貯槽。圖／雲林縣政府提供
雲林縣環保局昨獲報後派出環保稽查隊、水質保護科人員及另外4名員警前往河川調查採樣，並至涉案工廠福懋興業稽查放流口、放流池及貯槽。圖／雲林縣政府提供
雲林縣環保局要求福懋興業廢水處理相關製程勒令停工。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環保局要求福懋興業廢水處理相關製程勒令停工。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環保局昨獲報後派出環保稽查隊、水質保護科人員及另外4名員警前往河川調查採樣，並至涉案工廠福懋興業稽查放流口、放流池及貯槽。圖／雲林縣政府提供
雲林縣環保局昨獲報後派出環保稽查隊、水質保護科人員及另外4名員警前往河川調查採樣，並至涉案工廠福懋興業稽查放流口、放流池及貯槽。圖／雲林縣政府提供

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