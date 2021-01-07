快訊

「人民善良但不傻」 羅文嘉籲民進黨別仗國會多數、依靠網宣

恭喜！小甜甜證實懷孕 同時升格人妻人母

聽新聞
test
0:00 / 0:00

畜牧臭味汙染抗爭不斷 台南市農業、環保聯手提對策

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
大新營區各公所代表與會人員參與討論。圖／農業局提供
大新營區各公所代表與會人員參與討論。圖／農業局提供

台南市農業局與環保局今天召開聯合提升大新營區畜牧場周遭環境品質會議，農業局提出3點因應措施，要求業者落實符合現代環保法規的畜牧場經營型態；環保局也強調，畜牧場合法營運仍受環保法令規範，期許在確保畜牧產業發展下，同時兼顧居民生活品質。

農業局長謝耀清指出，畜牧場設置是依據《農業用地作畜牧設施容許使用辦法》及《畜牧法》等規定，經過當地區公所初審，再由農業局會同市府環保局、工務局、地政局等單位審查，依規定核發農地容許畜牧使用同意，再向工務局請領建造執照及使用執照，最後才核發畜牧場登記證。

環保局長謝世傑表示，畜牧場正式營運後，仍受《廢棄物清理法》、《水汙染防治法》、《空氣汙染防制法》等環保法令規範，若畜牧場違反環保法令，將由環保局依相關規定裁罰。

農業局指出，符合現代環保法規的畜牧場經營型態已成共識，對於民眾關心的異味、汙染等環保問題，會議中提出3點因應措施：

1、由畜牧場所在地公所主動監控，針對轄區內應辦理登記而未辦理登記的畜禽場加強稽查，並通報是否有廢棄物處理不善情況，納入定期輔導名單。

2、針對陳情頻繁的畜牧場，由環保單位主動加強環境品質稽查。

3、陳情頻繁且汙染嚴重的畜牧場，將啓動農委會畜試所「汙染防治輔導團」會同區公所聯合輔導，提升牧場的汙染防治量能。

對於新設立畜牧場，市府與市議會共同推動訂定《臺南市新設置畜牧設施管理自治條例》，除了規範牧場與社區要有一定的生物安全距離，並訂出總量管制原則及不合環保規定的畜牧場退場機制。

今天會議也邀請行政院環保署、農委會及畜產試驗所、民政局、鹽水區公所、新營區公所、後壁區公所、白河區公所、東山區公所、柳營區公所等單位共同研議輔導機制。

台南市農業局長謝耀清（左）與環保局長謝世傑長共同主持會議。圖／農業局提供
台南市農業局長謝耀清（左）與環保局長謝世傑長共同主持會議。圖／農業局提供
畜試所汙染防治輔導團到台南後壁區畜牧場輔導。圖／農業局提供
畜試所汙染防治輔導團到台南後壁區畜牧場輔導。圖／農業局提供
農委會畜產試驗所經營組長蕭庭訓（右一）提出意見討論。圖／農業局提供
農委會畜產試驗所經營組長蕭庭訓（右一）提出意見討論。圖／農業局提供

牧場 農委會 廢棄物

延伸閱讀

斗六紅色多瑙河廢水來自福懋興業 雲縣重罰停工

斗六河川變成「紅色多瑙河」 雲林縣環保局重罰2千萬

租地下室實驗飄蒜味 基隆環保局稽查命令搬遷

屏東環保局元旦連假稽查罰3件 碼頭亂丟垃圾去年罰百件

相關新聞

台灣遭逢56年最嚴重乾旱 穩定南部供水有「祕密武器」

水利署南區水資源局今天在「粼波南水」粉絲專頁發表【我們的水，精打細算】一文，指109年台灣遭遇到56年來，無颱風中心登陸...

影／「紅色多瑙河」遭重罰2千萬勒令停工 福懋興業喊冤

雲林斗六八德里虎尾溪河段昨被路過民眾發現遭汙水染紅，水流一路染紅近5公里，民眾在臉書社團上發文，網友譏宛如「紅色多瑙河」...

影／鰲鼓溼地驚傳禽流感！嘉義縣府加強消毒監控防擴散

嘉義縣鰲鼓濕地是國內賞鳥重鎮，但近日卻傳出園區內尖尾鴨檢出H5亞型高病原性禽流感（與日本近期發生禽流感疫情的病毒高度相似...

「全糖劍獅」造型花燈卡哇伊 食在安平好美味

台南市安平區公所響應市府縣市合併「十年有成台南共好」活動，推出不一樣的安平劍獅，將在地小吃椪餅、蝦餅、豆花及蚵仔煎等，製...

崑大環工系莊宏展勇抗血癌 立志投入環保減少致癌汙染

崑山科大大環境工程系一年級學生莊宏展，與就讀於屏東科大生物科系的同卵雙胞胎弟弟莊宏毅，幼時確診患有急性淋巴白血病，就此長...

畜牧臭味汙染抗爭不斷 台南市農業、環保聯手提對策

台南市農業局與環保局今天召開聯合提升大新營區畜牧場周遭環境品質會議，農業局提出3點因應措施，要求業者落實符合現代環保法規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。