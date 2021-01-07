斗六紅色多瑙河廢水來自福懋興業 雲縣重罰停工
雲林縣斗六市虎尾溪被染成「紅色多瑙河」，雲林環保局追查污廢水來自福懋興業，且查有不明儲槽，依水污法合併重罰新台幣2000萬元並勒令停工。福懋興業表示，願配合調查。
雲林縣政府環保局今天召開記者會說明虎尾溪遭污染處置案，環保局長張喬維接受媒體訪問時表示，昨天下午接獲民眾陳情虎尾溪遭染紅，環保稽查隊及水質保護科人員前往沿岸空拍、採樣。
環保稽查隊隨著溪流往上游追溯3.5公里，查獲污廢水來自福懋興業股份有限公司。環保稽查隊立即進場查核，現場發現有不明儲槽設施，所以依造水污法相關規定重罰2000萬元並勒令停工。
環保稽查隊已針對虎尾溪和廢水的排放進行採樣，送到環保署認證的分析機構檢驗，屆時會公布相關數據。
張喬維指出，停工沒有期限，福懋興業股份有限公司須完成改善，且經過環保局查驗後才可復工。
根據雲林縣環保局所提供的資料顯示，福懋興業股份有限公司曾2次違反相關法令遭到裁罰，此次污染範圍大，環保局依法重罰。
福懋興業股份有限公司今天早上發布新聞稿指出，內部初步調查並沒有違反水污法，但會全力配合雲林縣政府環保局調查，若錯在公司絕對接受處罰且儘速改善。
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