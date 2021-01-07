台南永康、北區將設2立體停車場 增逾6百停車格

台南市政府為改善停車問題，向中央爭取前瞻計畫興建立體停車場，交通部核定補助「永康區成功里立體停車場」及「北區成德里停4立體停車場」，總經費4.2億元，其中中央補助款約挹注5成，今年會啟動規畫設計作業。

市長黃偉哲表示，接獲交通部再核定補助的好消息，對市府及市民是令人期待的新年大禮，獲補助的2場停車場分別位在永康區與北區的人口密集、停車需求迫切區域，除了規畫475席汽車位與173席機車位，改善車位供不應求的問題，立體停車場也將朝多目標使用，例如將地方里民活動中心需求納入設計，提高土地使用效率。

交通局長王銘德指出，因熱區停車需求極高，交通局持續向中央爭取計畫補助闢建立體停車場，再獲補助2場，加上從107年起已獲前瞻補助的「中西區體3地下停車場」、「水萍塭公園地下停車場」、「東區文化中心停E5立體停車場」、「西門健康停22立體停車場」、「赤崁園區成功國小地下停車場」、「東區青年路停E8立體停車場」與「東區監理站停E1立體停車場」，共將增闢9座立體停車場，預計明年起陸續完工，將可增加2711席汽車位、1530席機車位。