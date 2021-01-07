憂防疫漏洞！連辦10年台南新化年貨大街怎麼辦？傷腦筋

歡慶台南年─新化年貨大街今年將邁入第10年，每年在新化老街登場帶動地方商機，原預計2021新化年貨大街將於2月4日（周四）至2月10日（周三）舉辦7天，面對新冠疫情升溫，區長吳金喜說，今年的總攤位數約179攤，有高達 140攤都是美食小吃，很擔心成為防疫漏洞；經發局下周一將召集跨局室協調會，傾向還是會舉辦，但不試吃，並且確保能做好防疫工作。

依台南市經發局統計，新化年貨大街過去9年來整體營業額不斷刷新，從2012年開辦的1400萬元成長至2020年的2400萬元，且歷年來96%以上的顧客滿意度，新化年貨大街是品質保證，尤其山區很多民眾，會到年貨大街採買及逛街吃美食，已成農曆年前的地方盛事。

新化區長吳金喜說，去年新化年貨大街辦完後，接著才傳出新冠肺炎疫情，剛好閃過了，今年是第一次遇到疫情狀況，要不要辦？要怎麼辦？也很傷腦筋。經發局通知下周一召開跨局室協調會，邀集警察、交通、衛生、觀旅局及公所、市場處等開會再做決定。

吳金喜指出，新化年貨大街招商179攤中，美食小吃攤就佔140攤，不試吃怎麼做生意？但試吃又怕成為防疫漏洞，任何人都承擔不起責任。攤商也很關切，萬一真的取消不辦就退還租金。

新化年貨大街主要地點是新化老街到武德殿及大目降廣場，是新化歷史街區範圍，逛街還可欣賞日式建築，包括南北貨及百家好店伴手禮、年節百貨、各式美食及特色攤車。今年度招商仍以公開募集優良業者的方式，每一攤位租金1萬3千元，也有社區及公益攤位。