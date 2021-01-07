台南入冬後雜草火起頻傳 消防局已開罰10件
入冬以來，台南市接連數起雜草火警，讓消防人員疲於奔命，繼而造成公安危害，甚至引發嚴重的空氣污染，消防局針對違法田野引火燃燒行為，去年12月至今，已開立10件非法燃燒雜草舉發單。
每年進入乾燥季節前或乾燥季節期間，許多農地都有民眾焚燒雜草，針對違法引火燃燒行為，台南市消防局於去年12月初，於六甲區菁埔里林鳳營開立首張雜草火警舉發單至今，己開立10張舉發單。
分別為佳里區3件、六甲區、善化區、麻豆區、白河區、歸仁區、關廟區與鹽水區等區各1件。違法田野引火燃燒行為產生大量濃煙甚至引發嚴重的空氣污染且緊鄰民宅引發民怨。
消防局長李明峯說，田野引火燃燒除須依法申請外，民眾燃燒雜草時應遵守事項包括，燃燒前應考量風速等天候容許條件，並與周邊的可燃物保持適當安全間距。燃燒時應在現場實施戒護監控，以防突發瞬間強風形成火星飛散，造成擴大延燒。如未經申請引發火災，可依消防法規定處3千元以下罰鍰。
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