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ＢＭＷ車牌搶手！嘉義監理所網路標售39塊車牌進帳百萬

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義區監理所去年底第2次開放網路競標ＢＭＷ車牌，標售出並完成轉帳者計有19塊車牌，總標售金額近40萬元。圖／嘉義區監理所提供
嘉義區監理所去年底第2次開放網路競標ＢＭＷ車牌，標售出並完成轉帳者計有19塊車牌，總標售金額近40萬元。圖／嘉義區監理所提供

嘉義區監理所去年2次網路競標代碼「BMW」自用小型車牌，因英文代碼與德製ＢＭＷ世界高級名車相同，象徵車主地位財富，車牌稀有，掀起競標，全部39塊車牌，進帳百萬元。

首次網路競標，最貴車牌ＢＭＷ-5599，由1名ＢＭＷ車主以10萬2千元標得；去年底第2次開放網路競標ＢＭＷ車牌，標售出並完成轉帳者計有19塊車牌，總標售金額近40萬元，最貴車牌ＢＭＷＭ-3366、5萬元；其次ＢＭＷ-0755、0766，各4萬6千元售出。

嘉義區監理所統計，有12輛是使用中的BＭW，其餘是他牌的車輛，但有3輛是相當老的車，研判是未拿到車子資料，先登錄用作標售的車輛。

疫情肆虐下，這次標售狀況仍然相當熱烈。標售期間，詢問電話應接不暇，現場也有許多遠從外地赴嘉義區監理所，尋求系統操作協助的民眾，BMW號牌魅力可見一斑。

監理所表示，ＢＭＷ車牌共6千多面，分批在各區監理所網路競標，去年嘉義區首次開放競標20組，吸引447人上網競標，每面起標底價都是3千元，決標金額共63萬8千元。

BMＷ車牌預計1月底在台中監理所還會辦理號牌標售，詳情依該所公告為主。另，嘉義區監理所定2月22日到24日，標售另一組代碼「VVV」專案號牌部分號碼。

嘉義 車主 BMW

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