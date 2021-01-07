嘉市林聰明沙鍋魚頭愈到過年愈難買 出現山寨團購轉售

嘉義市文化路夜市排隊知名老店林聰明沙鍋魚頭，聞名國內外，幾乎每個到嘉義遊客都會到此品嘗這道小吃美味，寒流一波波，熱呼呼的沙鍋魚頭熱賣，且愈到過年愈難買，員工每天加班應付大量訂單，由於林聰明未採加盟制，也未授權代理經銷商，負責人林聰明獲報，外地有業者掛「聰明」招牌試圖魚目混珠，還有民眾團購上網轉售獲利。

林聰明說，外縣市有業者招牌寫「老聰明沙鍋魚頭」、「嘉義最聰明沙鍋魚頭」等字樣，連招牌 顏色也是綠色及紫色，讓顧客誤以為是他的分店，還有民眾到店內一次買許多包，有的上網網購數量多，再提高價格轉售獲利，讓他感到無奈生氣。

「我沒有採加盟制，也未授權經銷商！」林聰明說，沙鍋魚頭傳承三代，用他姓名命名的「林聰明沙鍋魚頭」登記商標註冊，有商標權，針對有人上網轉售提高價格獲利，他提醒轉售民眾制止轉售，對市場出現魚目混珠的「山寨」沙鍋魚頭，他搖頭苦笑，感到無奈，相信顧客眼睛雪亮，林聰明僅此一家，別無分號。

為何不採加盟制？林聰明說，他的沙鍋魚頭就是要吸引顧客來嘉市才吃得到，行銷嘉義在地的美，以及風土人情觀光景點。過年前訂單爆量，林聰明在臉書貼文公告：訂單量較多，目前宅配量已排單至4月份。