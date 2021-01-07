台南學校拚經濟 館舍委外經營健身館、咖啡館帶進收入

南一中體育館完工多年，為節省開銷，積極往委外經營努力，日前終於成功，並成為東區最大的室內健身休閒運動場所；而前年落成的武德殿，也委外經營，成了輕食咖啡館，共帶進每年至少兩百多萬收入。台南女中兩年前也完成圖資藝文館大樓新建，其中演藝廳已爭取到軟硬體經費，校方也考慮委外，做更好的維護與管理。

南一中體育館為清水混凝土建築，2013年完工啟用，地下樓層為停車場，1樓是挑高的籃球場、體育教師辦公室；2樓為桌球、韻律、撞球、視聽教室；3樓為籃球、排球、羽球運動的多功能球場。但因學生使用的時間有限，為活化利用並減少水電等管理費用支出，一直往委外方向努力，歷經6年多的努力，去年底由健美洋行得標，上月底對外營運。

總務主任林高義表示，體育館完工後每年基本開銷是80萬元，而維護、管理也需要錢與人，委外經營後可省去開銷，又不影響學生的使用，創造多贏。校長廖財固說，該校去年成立橄欖球隊，有了新面貌的體育館，對球員的重力訓練更有助益。

另前年底完工的武德殿，去年11月間也完成委外，設置「鳳盒子咖啡」。林高義說，內有會議廳，也適合舉辦展覽活動，學校可免費使用30天。體育館、武德殿的委外經營都採浮動權利金，營業額愈高並達到一定規模，學校就能獲得愈多的收入。

台南女中緊鄰南大附小處新建有圖資藝文館，樓下規畫有演藝廳，經1年多來的爭取，教育部已在去年底同意補助兩千多萬，進行室內軟硬體設置，近期將發包。校方表示，雖然還沒有開會討論未來經營方式，但委外經營也是選項之一。