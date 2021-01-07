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嘉義縣議長連任義消總隊長 消防署長南下頒獎這麼說…

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
消防署長陳文龍感謝打火弟兄、義消在第一線的努力。記者莊祖銘／攝影
消防署長陳文龍感謝打火弟兄、義消在第一線的努力。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣議長張明達連任嘉義縣義勇消防總隊長，昨天嘉義縣消防局年度工作聯繫會報上，內政部消防署署長陳文龍特別頒發證書，表示消防署會當打火弟兄和義消最強大的後盾。

陳文龍在嘉義縣長翁章梁見證下，親自頒授張明達總隊長一職，再由張頒授109年度鳳凰獎楷模總隊獎章給朴子義消分隊長周許素蘭、朴子消防分隊小隊長蔡敏生及109年度全國防火宣導志工菁英獎榮耀獎座給民雄婦宣分隊長劉淑綢，另警消部分，由翁章梁頒贈執行防疫救護有功人員獎慰金予消防局三位大隊長。

「嘉義縣表現相當優秀」，陳文龍說，除了感謝打火弟兄、義消在第一線的努力，也肯定嘉義縣消防局，努力爭取資源，汰換車輛。

陳文龍說，消防署爭取到中央22億經費，要汰換全台各地超過20年的車子，結果嘉義縣要換的只有一輛，代表嘉義縣相當努力，如今嘉義縣要蓋災害應變中心、防災教育館及特搜大隊綜合大樓，「消防署會當大家的後盾」。

嘉義縣義消總隊目前總隊部27人，第一大隊401人，第二大隊479人，第三大隊499人，加上婦女防火宣導隊、鳳凰志工隊，編制高達2000多人，是「有口皆碑」專業、精進的隊伍。

消防署署長陳文龍授予張明達嘉義縣義消總隊長證書。記者莊祖銘／攝影
消防署署長陳文龍授予張明達嘉義縣義消總隊長證書。記者莊祖銘／攝影

嘉義 翁章梁 朴子

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