影／暖心縣長寒流前視查魚塭 但漁民卻這樣說…

跨年期間寒流造成嘉義縣養殖漁業發生部分災情，然今晨開始將面臨新一波寒流，縣長翁章梁昨天下午至布袋地區魚塭視察防寒措施，督促縣府盡速媒合加工廠，協助漁民處理漁獲，並交代若有受損魚隻，應拍照存證，向公所申請補償。

此次嘉義縣主要災情集中於東石及布袋的文蛤養殖池混養虱目魚(工作魚)，依據東石及布袋公所的災情統計，有141公頃文蛤發生輕微寒害（平均受害程度6.7%），總損失重量約16990公斤。

另有7公頃專養虱目魚凍傷亡約1500公斤、18公頃泰國蝦死亡約3270公斤、1公頃混養金鯧(文蛤池工作魚)死亡約120公斤，考量水產物寒害有延遲性，各公所仍持續查勘中。

嘉義縣農業處漁業科長張建成表示，因為嘉義縣文蛤養殖面積僅占全國百分之八，受害程度比起雲林縣及台南市較輕微，另外也呼籲漁民落實防寒，如注入較高溫的地下水，並且預收或搶收因應也發揮作用，若有凍傷致死情形，應拍照存證，聯繫公所並申請補助。

但漁民普遍表示，申請補助意願低，除了每公頃9千金額太少、公所判定標準太高且繁瑣，只希望縣政府能盡速媒合加工廠，將凍傷、賣相不佳的魚隻，儘速處理，以免下一波寒流到，加工廠數量太多，不願收購，造成漁獲滯銷。