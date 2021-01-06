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斗六河川變成「紅色多瑙河」 雲林縣環保局重罰2千萬

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林斗六八德里新虎尾溪今天下午被路過民眾發現河川遭汙水染紅，宛如「紅色多瑙河」。圖／翻攝自斗六人社交圈臉書社團
雲林斗六八德里新虎尾溪今天下午被路過民眾發現河川遭汙水染紅，宛如「紅色多瑙河」。圖／翻攝自斗六人社交圈臉書社團

雲林斗六八德里新虎尾溪今天下午被路過民眾發現河川遭汙水染紅，宛如「紅色多瑙河」；該位民眾在臉書社團指出，紅河疑從八德里開始被汙染，沿線流經長安里虎尾溪橋、萬年橋等處，更有另名網友出動空拍機，發現上游處有工廠排放「紅水」，經通報環保局後，稽查人員出動調查，晚間依水汙法開罰涉案工廠2000萬並勒令停工。

有民眾今天下午在臉書社團「斗六人社交圈」發文指出「空氣已經毀了，連水都不放過？可以幫忙查看看嗎？拍攝地點在八德里往長安里虎尾溪橋上⋯」，貼文一出引起民眾熱議，更有網友扮「柯南」操作空拍機緝兇，最後在鄰近石榴班溪拍攝到疑似排放廢水的工廠，水流一路染紅4.7公里遠的萬年橋。

雲林縣環保局獲報後，隨即派出環保稽查隊及水質保護科共16名稽查人員，及另外4名員警前往河川採樣，並至可疑工廠稽查放流口、放流池及貯槽。

環保局後在臉書粉絲專頁發文指出，經稽查後，依水汙染防治法第18條之1處分涉案工廠，由於現場查有不明儲槽，依法第20條貯留設施未依登記事項運作處分，合併重罰2000萬並勒令停工。

雲林縣環保局稽查後依水汙法開罰涉案工廠2000萬並勒令停工。圖／翻攝自雲林縣環保局臉書粉絲專頁
雲林縣環保局稽查後依水汙法開罰涉案工廠2000萬並勒令停工。圖／翻攝自雲林縣環保局臉書粉絲專頁

空拍機 斗六

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