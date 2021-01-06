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虎尾灌溉渠道擬設太陽能板 農水處：加強與民溝通
農委會農田水利署雲林管理處與光電業者合作，擬在虎尾鎮大屯子段723、724、827地號設置太陽光電設施，引起居民憂慮。雲林縣長張麗善昨天下午偕縣府建設處長李俊興、虎尾鎮長丁學忠、縣議員陳俊龍、虎尾鎮代會主席林嘉弘、農田水利署雲林管理處等人到場關心並接受民眾陳情。張麗善表示，政策推動須了解民意才能順利推動；農田水利署雲林管理處今天回應，將再加強與民溝通，取得共識後才會施設。
陳情農民在會場中指出，嘉南大圳馬公厝支線祿杉橋至西屯橋兩側約500公尺路面，經縣府舖設改善，已成為當地許多農民倚賴做為花生等作物曬穀場域，而大家對太陽能板會為環境帶來什麼影響存有疑慮，因此反對設置，希望中央體恤農民辛苦，另尋他處適當設置。
陳俊龍表示，馬公厝支線支援灌溉用水，民眾堅決反對灌溉渠設置太陽能板，業者雖聲稱會以無毒、清水方式處理太陽能板，但誰也無法確保作物不會間接受汙染，希望中央重視地方民意，中止此處施作太陽能光電板。
農田水利署雲林管理處今天發布說明稿指出，該案太陽能發電板架設在馬公厝支線上方，長約550公尺、發電量約476KW，在改制前（雲林農田水利會）即與川生興業公司簽訂契約，依約廠商須取得當地居民同意才能施作，昨接獲西屯里社區發展協會陳情函後，也轉請廠商加強向民眾說明、溝通。
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