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憂光電廠降臨威脅有機村 古坑鄉民：開發案應三思後行

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
立法委員蘇治芬（左二）今天下午邀集台糖公司、農委會及能源局至雲林古坑崁腳段台糖用地會勘。記者陳苡葳／攝影
立法委員蘇治芬（左二）今天下午邀集台糖公司、農委會及能源局至雲林古坑崁腳段台糖用地會勘。記者陳苡葳／攝影

台糖公司規畫在雲林縣古坑鄉崁腳段台糖用地推動25公頃光電廠開發案，因位置就在古坑麻園有機促進區內，使當地民眾反彈聲浪四起，立法委員蘇治芬今天下午邀集台糖、農委會及能源局現勘，崁腳、麻園二村10多位村民也到場表示意見，崁腳村長吳勝坤指出，希望台糖計畫完善後到當地與民眾說明與溝通，台糖也回應在未獲主管機關核定下，不會貿然開發。

台糖表示，該案面積約25.32公頃，由於基地現狀為石礫地，土地貧瘠不適耕作，加上過去種蔗收成不佳、缺乏水源，因此規畫為光電開發案用地發展再生能源；目前已完成招標，委由廠商執行。

當地鄰近古坑崁腳、麻園二村，尤其麻園村推動有機園區近20年，居民願景將這座園區打造成結合心靈、農業、社造的心靈生態村，但該片用地就位在有機促進區中，居民不禁擔憂表示「光電降臨破壞生態和地景，遑論發展有機農業」。

地方居民各持不同意見，多數民眾提出希望該案能更具體、確實，有機農友表示，「該區土地確實多礫石，但不表示不能耕種，且福智向台糖承租80多公頃土地，經長年努力經營，今都已成有機良田。」

農友指出，近年國發會推動地方創生，也支持該區朝有機生態村方向發展，縣政府因此結合農糧署補助，委託進行有機農業促進區規畫，未來將成台灣西部面積最大有機專區，帶動六期產業，「如將有發展潛力的農地放棄、改作光電廠，實在是政策上的矛盾！」

農委會企畫處長莊老達指出，中央「以農為本、綠能加值」並以台灣農業及糧食安全為最大考量推動農業光電，「不會因發展光電而犧牲農業」，目前除持續計畫在古坑地區推動300公頃有機農業促進區，及1200公頃心靈生態村，也將聽取地方政府意見，細部分析後推行該案。

據簡報資料顯示，25公頃土地其中約有8公頃土地將做光電場，立委蘇治芬表示，「是否要發展光電用地，台糖應嚴肅思考，切勿只為發展光電而破壞原有自然景觀」未來工程要繼續執行，須辦工作坊，強化地方參與及討論。

台糖表示，後續將積極與地方溝通及回饋，並周詳規畫以促進地方就業機會，「此案未來在未獲主管機關核定下，將不會貿然進行開發」。

台糖公司規畫在雲林古坑崁腳段台糖用地推動25公頃光電廠開發案，當地民眾提出訴求，該案應規畫具體確實再執行。記者陳苡葳／攝影
台糖公司規畫在雲林古坑崁腳段台糖用地推動25公頃光電廠開發案，當地民眾提出訴求，該案應規畫具體確實再執行。記者陳苡葳／攝影
台糖公司規畫推動25公頃光電廠開發案面積約25.32公頃。記者陳苡葳／攝影
台糖公司規畫推動25公頃光電廠開發案面積約25.32公頃。記者陳苡葳／攝影

古坑 農委會 蘇治芬

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