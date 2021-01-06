雲林垃圾堆積10萬公噸 縣府力推減量在地處理

雲林縣沒有焚化爐，垃圾運到外縣市處理，但因外縣市焚化爐歲修等因素，導致縣內垃圾暫置掩埋場，已堆積10萬公噸，縣府積極提升學校生廚餘自主堆肥能力，並落實垃圾減量。

雲林縣環保局指出，縣內每天產生垃圾量約有320公噸，其中有210公噸需委外焚化處理，過去每天委外縣市焚化爐代為處理約140公噸，但因焚化爐歲修或其它因素，去年底起可處理量降至30公噸，其餘僅先在縣內各衛生掩埋場暫置，造成縣內垃圾堆積10萬公噸。

雲林縣政府教育處為有效減少垃圾量，自108學年度啟動縣內186所國中小落實樹葉、果皮等生廚餘不外運，校園生廚餘在地處理推行計畫，今天在廉使國小開記者會。

雲林縣副縣長謝淑亞聽取簡報，並實際參觀有機菜園，她還與學生一起種植芭樂樹，覆蓋學校自產的有機肥料，並相約明年一起採果。

謝淑亞指出，雲林縣目前沒有自主垃圾焚化處理能力，每名縣民都應做好垃圾分類，落實清淨在源頭，將廢棄物變為循環經濟不可或缺一環。

廉使國小配合食農及環境教育，除提供苗種種植外，並引進蚯蚓廚餘堆肥，椰纖廚餘蛋糕菜園、瓜果棚架搭設及竹構藝術帳等技術指導，讓學校師生除能體驗田園生活外，也能品嚐親手裁種的蔬菜及水果。

雲林縣府近年來執行「堆置垃圾前處理及打包計畫」、零廢棄資源化系統（ZWS），並請中央協助垃圾去化，今年將推動垃圾減量、資收增量及環境滿分計畫。