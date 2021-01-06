台南好YOUNG搖滾嘻哈夜 1月9日開唱 入場上限2萬人

「台南好YOUNG－搖滾嘻哈夜」週六登場，台南市政府表示，在加強防疫措施等綜合考量下，決定限量開放2萬人入場，並於當天下午3時清場，再開放民眾實聯（名）制及量體溫入場。

台南市長黃偉哲表示，希望在高規格防疫規定下，讓民眾快樂參與活動，也請務必體諒配合，並提醒民眾掃瞄身分證入場是最快方式。也呼籲正在居家隔離、檢疫或自主健康管理者切勿因追星熱情以身試法，台南市政府與中央保持緊密聯繫，針對違反規定民眾將依傳染病防治法重罰。

「搖滾嘻哈夜」將於週六在台南市政府西側廣場舉行，包括林宥嘉、瘦子E.SO、八三夭、高爾宣、吳卓源、陳忻玥、G5SH、童立安、江靜等藝人出席。南市府新聞及國際關係處在西側廣場周邊拉設管制線，參加民眾必須從西側廣場靠近府前路、建平路與怡平路口、建平路與南島路口、南島路與西南榕大道路口等4個管制口進出。

另外，實聯（名）制登記方式有3種，包括攜帶手機在管制口掃描QR Code（也可事先到活動網站登錄），並向工作人員出示完成畫面；攜帶身分證，現場掃描條碼入場；現場手寫聯絡資訊，並交給管制口工作人員。

除了確實執行實聯（名）制登記、體溫感應量測及乾洗手等防疫措施，量測體溫超過攝氏37度者，工作人員將拒絕其入場。另外，管制區內民眾除補充水分之外，一律禁止飲食，並須全程配戴口罩，若勸導不聽者，將會請離現場並予以開罰。

也提醒「正在居家隔離或檢疫者」、「正在自主健康管理者」、「有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者」3類民眾勿參加活動；可在家觀賞現場轉播，選擇第38頻道年代Much台、MOD壹綜合台、TVBS NEWSyoutube頻道、壹電視youtube頻道、壹電視Facebook粉絲團等平台觀看。