嘉義市府團隊增年輕新血 34歲田長沛任建設處長

嘉義市政府一級主管再添年輕新血，市長黃敏惠今天派任34歲的田長沛，擔任建設處處長，原建設處處長陳光興調任行政處處長，原行政處處長黃文義調任市府參議。

田長沛為國民黨前立委潘維剛之子，美國南加州大學公共政策與管理學系碩士，具有美國會計師資格，為國民黨中央委員，去年在高雄市長韓國瑜市府團隊，曾擔任觀光局前局長潘恆旭機要科員，後因被檢舉身兼「愛腦教育」公司董事職務，涉違法兼差請辭。

田長沛表示，感謝黃敏惠市長給他機會，為嘉義市貢獻專長，他將與同仁一起落實市長理念，打造嘉義市成為台灣西部新都心。

田長沛說，嘉義市是幸福城市，是畫都、管樂之都，更是公園城市。我們會將公園再升級、再提升，打造全齡共融的公園環境，讓從小到老、男女老少都可以享受公園的美好。

他說，為嘉義市招商引資是未來工作重點，嘉義市是服務型城市，雖然沒有科學園區與工業區，但服務能量滿滿，在後疫情的時代，將爭取更多國內外大型服務業來嘉義市投資，同時配合建國二村開發，相信對於大企業會更有吸引力。