聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義市府團隊增年輕新血 34歲田長沛任建設處長
嘉義市政府一級主管再添年輕新血，市長黃敏惠今天派任34歲的田長沛，擔任建設處處長，原建設處處長陳光興調任行政處處長，原行政處處長黃文義調任市府參議。
田長沛為國民黨前立委潘維剛之子，美國南加州大學公共政策與管理學系碩士，具有美國會計師資格，為國民黨中央委員，去年在高雄市長韓國瑜市府團隊，曾擔任觀光局前局長潘恆旭機要科員，後因被檢舉身兼「愛腦教育」公司董事職務，涉違法兼差請辭。
田長沛表示，感謝黃敏惠市長給他機會，為嘉義市貢獻專長，他將與同仁一起落實市長理念，打造嘉義市成為台灣西部新都心。
田長沛說，嘉義市是幸福城市，是畫都、管樂之都，更是公園城市。我們會將公園再升級、再提升，打造全齡共融的公園環境，讓從小到老、男女老少都可以享受公園的美好。
他說，為嘉義市招商引資是未來工作重點，嘉義市是服務型城市，雖然沒有科學園區與工業區，但服務能量滿滿，在後疫情的時代，將爭取更多國內外大型服務業來嘉義市投資，同時配合建國二村開發，相信對於大企業會更有吸引力。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言