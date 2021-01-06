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認購蔬菜箱做公益 北港朝天宮點燈祈福再抽金媽祖
新冠肺炎疫情使全世界動盪不安，今年首度跨域和電商平台合作推出「平安公益蔬菜箱」，民眾做公益、廟方為認購人點燈祈福，除能幫助社福單位，也將獲贈朝天宮特製福袋，包含香火袋、開運錢母、聯名悠遊卡、購物金幣等，邀大家疫情寒冬匯聚愛心送溫暖。
「網路時代，媽祖也斜槓」北港朝天宮和菜霸子電商平台推動「媽祖賜福．箱箱幸福」活動，民眾即日起在菜霸子官方平台或蝦皮網站認購平安公益蔬菜箱，認購1箱廟方即為認購人點1盞祈福燈，並將認購蔬菜捐贈華山基金會、創世基金會，及中華陽光推展關懷協會等社福單位。
「新的一年點亮自己，也照亮他人！」北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，期盼以媽祖濟世精神，帶領大家發善心，並為疫情動盪帶來安定力量，歡迎民眾踴躍響應認購，一同祈福、點燈、發善心。
電商平台業者指出，平安公益蔬菜箱中有時令蔬菜及白米，每箱皆以低溫冷藏配送，將大家所認購的愛心贈予各受贈社福單位；活動從今天起至5月20日，可在菜霸子電商平台或蝦皮購物認購，另廟方將透過線上連線，為認購人點亮祈福燈，活動結束後再贈每位認購人北港朝天宮福袋。
蔡咏鍀說，為鼓勵全民一同參與，福袋中的牛年開運錢母都附有一組流水編號，民眾在牛年元宵節可憑流水編號至「北港朝天宮粉絲專頁」參加抽獎活動，元宵節當天將抽出12尊價值8萬元、每尊重達黃金1兩的金媽祖聖像。
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