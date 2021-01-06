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台南虱目魚若遭寒害 市府籲農民速通報

中央社 / 台南6日電

元旦期間一波寒流造成台南市養殖虱目魚受損超過8000公斤，因應明天將有另一波寒流南下，市府農業局今天邀集區公所討論強化災損通報與現地查報機制，盼以最快速度協助漁民

台南市政府農業局漁業科長吳國霖表示，元旦期間寒流來襲造成台南市文蛤池混養的虱目魚受損，統計至昨天下午6時為止，共有七股、北門、安南及將軍等區的36名漁民通報，依損失程度換算受損面積為9.15公頃，初估受損魚體8290公斤。

台南市農業局長謝耀清表示，今天邀集沿海地區各區公所人員討論加速受理漁民通報災損辦理及現地查報作業程序，以利加速彙整災損情形，向農委會建議災害救助，並要求各區公所加強向漁民宣導，如有寒害漁損要儘速向公所通報，可加快累積全市災損量達到救助標準。

他說，漁民確實通報並由公所完成查報後，如果後續公告申請救助，完成查報者符合受損超過20%即可申領救助款，不會發生查無損失證明，無法核發救助款的狀況。

謝耀清指出，依中央氣象局的預報資料，明天將有另一波寒流南下，除了請養殖漁民加強防寒措施，並審慎評估不耐寒養殖魚種過冬風險，必要時儘早採捕，以減少寒害損失。

漁民 災損 寒流

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