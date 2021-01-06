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寒流逼近 南市府繃緊神經落實防寒作為、災害通報

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南七股區元旦凍死的大片虱目魚屍。記者謝進盛／攝影
台南七股區元旦凍死的大片虱目魚屍。記者謝進盛／攝影

元旦期間寒流來襲，南市沿海文蛤池混養的虱目魚災情慘重，明將有另一波低溫南下，農業局今緊急邀集沿海地區公所，要求強化漁民災損通報及現地查報機制，要求落實以最快速度救助漁民，讓養殖魚塭復養。

市長黃偉哲呼籲，漁民對於不耐低溫虱目魚、石斑魚等，務必加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設施。如有因低溫造成魚隻斃死，請速到公所通報災損，並對受損魚體做必要處理，防止水質惡化及影響。

農業局長謝耀清表示，邀集沿海地區公所討論加速受理漁民通報災損辦理及現地查報作業程序，以利加速彙整災損情形，向農委會建議災害救助。

另外也要求各公所加強向漁民宣導，如有寒害漁損要速至公所通報，同時讓漁民了解個人災損通報，可加快累積全市災損量達到救助標準。

而後續公告申請救助，因先前已由公所完成查報(掌握損失證明)，符合20％以上受損即可據以申領救助款，不會發生漁民事後申請救助卻因查無損失證明，無法認定核發救助款情事。

農業局指出，7日將有另一波寒流南下，影響從周五到周日，請養殖漁民加強防寒措施，並審慎評估不耐寒養殖魚種過冬風險，必要時及早採捕，以減少寒害損失。

低溫又逼近，台南市政府繃緊神經，農業局今邀沿海公所強化養殖戶防寒作為通報機制。圖／農業局提供
低溫又逼近，台南市政府繃緊神經，農業局今邀沿海公所強化養殖戶防寒作為通報機制。圖／農業局提供

漁民 災損 低溫

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