影／福添福基金會防疫不圍爐 總價百萬福袋紅包送到家

財團法人嘉義市福添福社會福利基金會，過去12年都為弱勢辦寒冬送暖圍爐餐會，今年受疫情影響，改以紅包、禮品「送愛到家」，今天送愛到嘉義市嘉愛啟智發展中心，並宣布將發出1400份、約100萬元福袋伴手禮給雲嘉弱勢家庭。

福添福基金會今天上午在嘉愛啟智中心，舉辦的「2021助你幸福送愛到嘉」活動，嘉義市長黃敏惠、市議長莊豐安、福添福基金會董事長陳素月、福添福創辦人陳盈助，市議員陳家平、鄭光宏、蔡文旭、戴寧、黃思婷黃露慧，今天都到場致意，感謝基金會為嘉義弱勢送愛到家，幸福添福。

「行善越多、感受越深！」黃敏惠表示，福添福基金會平常就積極辦理慈善公益活動，每次活動中都可以讓人感受到，創辦人和董事長對於社會的付出，今年受疫情影響，沒有辦法為弱勢辦盛大餐會、圍爐，但為辦活動讓志工、孩子們一起努力、布置會場，也讓大家心都連在一起，也感受到寒冬溫暖。

陳素月表示，今年受疫情影響、大環境改變，更能感受到弱勢家庭生活艱辛，以及慈善捐款大幅銳減下的經營困境，今年無法辦餐會，因此號召福添福全體同仁主動出擊，「送愛到家」，親自致贈新年紅包及福袋伴手禮。