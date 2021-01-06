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影／寄信給未來自己 阿里山超浪漫鐵路之旅不來會後悔

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
多林車站鳥瞰照。圖／賴國華提供
多林車站鳥瞰照。圖／賴國華提供

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處「從林/0開始」，110年第一季1至3月推出「林鐵乘夢趣」主題列車遊程，除了體驗森林鐵路特殊爬升方式，寄信給兩年後的自己也能為活動最亮點。

此次活動主軸為「水社寮車站祝福信件」，在海拔1,186公尺的幽靜小站，結合優雅樂聲，親筆寫下「時空郵件」，而後於海拔997公尺的交力坪車站，昔日郵政代辦所，將美好回憶寄予2年後的未來。

阿里山火車沿途停靠樟腦寮、奮起湖、水社寮、交力坪車站，除體驗林鐵特殊180度大彎外，同場加碼觀看阿里山火車於獨立山路段以螺旋方式繞山爬升，體驗火車以「之字型」往返，「倒退嚕」的特殊工法。

林鐵處表示，主題列車採一票到底，透過專業導覽人員解說，了解百年林鐵歷史並親身體驗登山鐵路特殊技術外，首發遊程110年1月6日上午10時開賣。

第1季《林鐵乘夢趣》費用2,249元/人(含嘉義-奮起湖往返車資、草仔粿、郵件費用、紀念品、導覽費)，每梯次限額100位，採網路預約購票(各車站窗口不發售該套裝行程)，乘車日(含)前15天開放訂票。訂票規則、取票時間及行程細節，可至林鐵及文資處官網(https://bit.ly/3bdamcc )、臉書粉絲團(http://bit.ly/3nex99X)查詢。

小旅行可選擇漫步在樟腦寮車站樟樹林，享受芬多精。圖／賴國華提供
小旅行可選擇漫步在樟腦寮車站樟樹林，享受芬多精。圖／賴國華提供
阿里山森林鐵路緩緩駛過牛稠溪橋。圖／賴國華提供
阿里山森林鐵路緩緩駛過牛稠溪橋。圖／賴國華提供

阿里山 奮起湖

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