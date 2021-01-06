巨人盃青少棒台中中山國中奪冠 南市3隊進8強大進步

台南市巨人盃全國青少棒錦標賽昨落幕，台中市中山國中以1比0力克桃園市新明國中奪下冠軍，地主球隊雖未能擠進前3名，但建興、民德、崇明國中並列第5，校方今天分析，以南市今年的表現算是大進步。

台南市政府積極打造棒球城市，已連續舉辦10屆巨人盃全國青少棒賽，今年共有40隊參賽，各縣市勁旅都到齊，最終由桃園市新明國中、台中市中山國中、嘉義縣民和國中以及桃園市龜山國中挺進4強，最終由中山國中奪冠。

台南市崇明國中校長陳威介表示，從參賽的球隊來看，各縣市最強的隊伍都來了，競爭相當激烈。南市傳統強隊民德、建興、崇明國中也都打進8強，雖然未能再闖進4強，但都並列第5名，成績亮眼。建興國中校長陳建和說，去年比賽，南市都沒有進入前8強，這次有3隊挺進8強，是大進步。

台南市體育處表示，多年來市府積極打造府城為棒球城市，也大力向體育署爭取經費，改善棒球環境境，以及協助球員課輔，讓家長放心，進而願意讓孩子打棒球。