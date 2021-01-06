中華南路部分路平壓實度不符 南市工務局要求刨除重鋪

台南市南區中華南路是南區銜接東區的主要道路之一，南市工務局去年度執行中華南路的金華路至華南地下道路平專案改善道路品質，未料查驗時發現已完成的西側路段壓實度不符規定，要求廠商刨除重鋪，經費由廠商自行負擔。

南市工務局指出，中華南路車流量頻繁，去年度執行路平專案改善道路品質，但查驗時發現已完成的中華南路西側部分路段壓實度不符規定，依規定要求廠商刨掉重鋪，展現嚴格把關全市道路品質決心。

工務局表示，中華南路路平專案在市府要求監造及廠商重新檢討施工程序及缺失後，針對不符規定的路段重新刨除鋪設，改善長度約為100公尺，面積約1000平方公尺，將在明天重新刨鋪改善完成，費用由施工廠商自行承擔。