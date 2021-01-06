睽違逾一甲子 雲林北港飛龍團大龍旗台南亮相

睽違逾一甲子，雲林北港飛龍團大龍旗今天在台南文化資產保存研究中心修護室再度亮相，這面三角龍旗是目前台灣刺繡類織品文物中尺寸最大旗幟，2014年起修護，預定今年底完成。

台南文化資產保存研究中心今天召開世紀刺繡工藝修護成果，公開解密雲林北港飛龍團大龍旗的修復過程，同時展出日治時期大龍旗的報導及1950年代街頭亮相的黑白相片。

這面三角龍旗是北港飛龍團的鎮團之寶，製作於1926年（日治昭和元年），三邊尺寸分別是535公分、454公分、673公分，龍旗旗面以龍形立體刺繡為主軸，四周分布了蛙、魟、蜆、鯉、蛤、蝦、蟹及鰻等不同的水族生物刺繡。

雲林縣政府2013年將這面龍旗登錄為「一般古物」，2014年被送到台南文化資產保存研究中心修護，文資中心花了7年時間調查及將龍旗拆成8件逐一修護，如今已進入最後階段。

文資中心人員指出，文化部文化資產局2013年5月現勘及建議保存，2014年由文資中心進行修護這面大龍旗，文資中心動員國內外逾30名專家參與，運用台灣常見30種傳統技法的26種，顯見這面大龍旗在刺繡技法中的重要性。

文資中心預定今年底完成大龍旗的修護作業，同時期許大龍旗修護案成為典範，且藉由這個案例逐步建立屬於台灣織品文物的修護體系。

文資中心今天罕見地開放文物修護室，讓人親眼目睹這面龍旗的修護過程及現況，還公開修護師的技術及修復秘笈，以提升國人對文物保存議題的興趣，共同守護台灣的文化資產。