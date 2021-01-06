樂活綠化國美館 館長梁永斐邀周邊居民合力植樹

國立台灣美術館戶外園區廣受台中市民歡迎，晨間及傍晚均有許多市民運動散步。推動環境美化及讓民眾有更優良的活動空間，館長梁永斐昨天特別邀請前台中縣長廖永來、土庫里長栗藍倩、議員江肇國每天在國美館園區運動的民眾等一起在園區種下樹苗，共同力行綠美化工作。

梁永斐植樹以「一棵樹、二世情」為主要訴求，與民眾共同種下一棵樹，就能對永續的生存空間及美麗的未來有多一點希望，他認為邀請市民共同參與綠美化工作，在讓國美館更美麗之外，也代表國美館與民間「搏感情」，讓國美館與鄰里關係更為緊密。

梁永斐去年11月到任以來，致力以便民、親民、仁民的方式推動藝術零距離，也推動「無牆美術館」的概念，讓園區也能是是美術館作品展示及推廣活動的重要空間，在美術專業上提供更多元的策展及活動創意，也著重數位化與行銷推廣，擴大加值館內外的服務，建立起民眾藝文學習體驗的優質平台，開啟良好的對話交流空間。

梁永斐說，種樹活動為希望的萌芽，期待種下希望的小苗，未來可吸引更多鳥類停棲，並成為眾多生物的最佳庇護所延續並串接更多生命體、營造地球生態命脈循環的開端，也在未來能日享受更美麗的美術園區。