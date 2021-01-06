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嘉義傳出隆隆火砲聲引發民眾緊張 軍方：火砲射擊訓練

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
軍方近日射擊訓練火砲聲，引起嘉義民眾疑問憂心。圖／報系資料照片
軍方近日射擊訓練火砲聲，引起嘉義民眾疑問憂心。圖／報系資料照片

嘉義市南邊及水上、中埔地區民眾，昨起至今天陸續聽到隆隆火砲聲，許多民眾都憂心是軍事緊張火砲演習嗎？軍方說明，是定期火砲射擊訓練，訓練從上周開始到本月21日止，因為氣候影響聲音傳導比較遠，請民眾不用擔心。

嘉義縣市許多民眾，從昨天開始就聽到濃濃的火砲聲，除了嘉義、水上、中埔，連竹崎灣橋都有人聽到炮聲，許多人都在問火砲聲來源？是真的演訓？還是錯覺？

陸軍南測中心表示，台南白河內角營區每隔一段時間就會有火砲射擊訓練，從上周開始的火砲射擊訓練，預定到本月21日，每周二、三、四都會有火砲射訓，此為正常眼演訓，請民眾不用驚慌。

他說，過去炮聲傳導範圍，大概都在白河中埔、水上周邊，如果受到氣候影響，傳導區域會更遠，像這兩天雲層比較低、天氣比較寒冷，加上風向和溫度影響，傳導距離就比較遠。

嘉義 白河

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