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台中市唯石軒行善功德會去年捐棺100件 急難救助20件

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市唯石軒行善功德會今天公布去年慈善捐款運用情形。圖／唯石軒行善功德會提供
台中市唯石軒行善功德會今天公布去年慈善捐款運用情形。圖／唯石軒行善功德會提供

社會角落貧苦需急難救助案件多，台中市唯石軒行善功德會今公布去年善款運用情形，共捐棺喪葬補助100件，急難救助20件，捐助明細也公布臉書粉絲頁，唯石軒行善功德會理事長賴秀樺表示，生命的價值不在於自己有多少頭銜和多富有，而是能用自己身的力量，付出多少慈悲。

公布的善款運用明細中，去年捐棺和全額捐棺共100件，金額601萬元，急難救助20件共20萬元，都是貧困戶和癌末貧困戶，功德會員接到全省各地需幫助捐棺和急難救助金情形，向當地司法單位與里長等人查證屬實後，迅速捐棺和送出善款。

功德會本月3日的捐棺案中，共捐出7萬元善款，包括棺木、殯儀館和喪葬禮儀費用，往生的嘉義李男79歲，他是中低收入戶，生前和已婚兒子住祖厝，妻子年邁行動不便，兒子單親育有3名就學子女，李男病逝醫院，家人無力負擔喪葬費用。

嘉義 低收入戶 司法

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