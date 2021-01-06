台中市唯石軒行善功德會去年捐棺100件 急難救助20件

台中國家歌劇院坐落在台中市七期重劃區黃金地段，面積廣達5.7公頃，以曲牆為結構的建築極具特色，園區綠地植栽維持四季常綠，成為熱門觀光勝地，加上門口偌大的夏綠地公園，使得台中國家歌劇院不僅是市民休憩的好所在，更成為各類毛小孩的樂園。

2021-01-06 05:39