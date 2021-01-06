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隱身荒煙蔓草中數十年 新化林場百年前「圖根點」重現
台南新化林場百年前有「圖根點」再現，位在林場最高山「觀音山」海拔153公尺，是1902年日本政府土地調查局所設，比新化林場設置還早，已埋沒在荒野蔓草中幾十年漸被遺忘，最近為編寫「新化林場百年史」，意外找到相關資料，林場人員根據百年前地圖重新尋訪「圖根點」，是珍貴的文物。林場場長吳佾鴻說，這是日本時代進行土地測量時，作為三角測量點，也象徵著台灣進入近代科學化土地測量的新時代。
根據文獻資料，新化林場觀音山雖不高海拔高度僅有153公尺，若將歷史時間軸回推至100多年日本統治台灣初期，觀音山卻是在這丘陵起伏地形區域實施三角測量的適合地點，觀音山頂這顆三角點標石，就是歷史證據，當時土地測量的三角點，該標石正面文字為「圖根點」，背面文字為「土地調查局」，上面為十字標記，側面文字為「六三」。
新化林場這一區除觀音山三角點為圖根點外，還有5個三等三角點，三等三角點的平均邊長為4公里，就是二個山嶺距離約為4公里，有林場東側的邦埤山（標高143公 尺）、東南側的大坑尾山（標高168公尺）、南側的占山（標高137公尺）、西側位於虎頭埤的虎頭山（標高61公尺）以及林場內知名的糞枝湖山（標高101公尺）共5個三等三角點，也都是當年土地測量所形成三角網與繪製地圖的重要山頭。
新化林場表示，圖根點是什麼？「圖根點」是應用測量控制點種類之一，依據政府布設的基本控制點，及各縣市自行布設的加密控制點，採用導線測量、衛星定位測量等方式測設小範圍之固定參考點，即稱為「圖根點」。藉由觀測圖根點與土地界線間的相對關係，即可獲得正確的土地空間範圍與坐標，即大家所熟知的「土地鑑界」成果。
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