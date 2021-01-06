砸千萬退休金輔導清寒學生 黃金山善舉引社會共鳴

台北世貿二館退休館長黃金山回故鄉民雄開二手書店、免費輔導清寒學生課業、提供晚餐至今已10年，花光新台幣上千萬元退休金，受惠學生逾2千人；近日不少人資助他，給他走下去的力量。

黃金山10年來自掏腰包花光千萬元，免費輔導清寒學生課業的事跡，經媒體報導引起社會的共鳴，近來不少民眾資助他的行動，這兩天還有人特地從台北坐車到嘉義關心。

黃金山接受中央社記者訪問表示，上天好像知道他的錢快用光，而且頂著博士的光環，不好意思跟人開口求贊助，才讓他做的事得到社會大眾關注，很多人捐款幫他繼續做快樂的事。

黃金山指出，退休返鄉主因是為照顧年邁的父母，今年爸媽都已90幾歲還健在；開二手書店是為回饋鄉里，提供民雄地區清寒學生免費看書，但發覺這個方法無效，才開設課後輔導班教他們讀書。

課輔班採一對一教學，由國立中正大學與嘉義大學修社會服務課程的大學生擔當課輔老師，因輔導成效好，有遠從雲林斗六及台南後壁的學生，來到嘉義接受課輔。

黃金山指出，這10年輔導超過2千名學生，很多已完成大學學業，翻轉人生。

黃金山說，10年前初估課輔班的花費不多，或許300、400萬就可以「玩」到不想「玩」為止，但卻愈「玩」愈大，輔導的學生從一個學期10幾名，爆增到170名，從國小到高中生都有。

為何一個課輔班會花費如此多？黃金山說，多數的錢都花在晚餐的費用，清寒學生家中經濟情況都不好，學生下午4時就來二手書店課輔，讓學生餓著也不是辦法，所以就免費提供晚餐、零食與飲料。

黃金山表示，課輔班一個月花費11萬以上，10年花在學生課輔、頒獎金及吃晚餐的費用已破千萬，他花完退休金，只好拿老家房地產貸款來支付。

黃金山表示，今天頒發民雄薪傳二手書店109學年度第1學期月考學生學業進步獎學金，這筆獎學金還是花自己的錢，但目前已有志工，協助處理捐款事宜，社會人士的善款很快就可以用在清寒學生的身上，謝謝大家給他走下去的力量。