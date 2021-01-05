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居家檢疫1人1戶規定 南市建議改樓層含衛浴使用

中央社 / 台南5日電

台南市政府下午舉行防疫會議，會中建議中央，對於居家檢疫者1人1戶規定，改為樓層含衛浴使用，以增加防疫旅館量能。

台南市政府下午在南瀛大樓2樓舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）一級指揮中心第30次會議。身兼指揮官的市長黃偉哲會中指示，尤其要落實檢疫與自主健康管理天數。

黃偉哲說，農曆年將至，世界各國都會有回台返鄉旅客，人潮會增加，班機將有所調整，要特別注意防疫旅館與防疫計程車是否足夠，此外有外國發生變種病毒也要特別留意。

衛生局提案指出，南北有差別，南部多透天厝，對於疫情指揮中心規定選擇居家檢疫者1人1戶，建議改為「樓層含衛浴使用」，以增加防疫旅館量能，並能避免非居家檢疫者的常規生活。提案經與會人員同意通過，黃偉哲表示將向中央反映。

居家檢疫 黃偉哲 防疫旅館

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