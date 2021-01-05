病蟲害防治「大姐大」 台南農業改良場鄭安秀屆齡退休

被同事譽為台灣病蟲害防治「大姊大」的台南區農業改良場研究員兼秘書鄭安秀，專研台灣本土植物病蟲害防治、服務40年15日將屆齡退休。台南農改場今天發表研發推廣成果，後天舉行成果發表及研討會，她將說明相關領域的研究現況、成果與未來展望，也為公務生涯畫下圓滿句點。

鄭安秀是植物病理學博士，土生土長台南人，41年前中興大學植物病蟲害研究所拿到碩士後，原本到中央研究院植物研究所工作，不久台南農改場有職缺就回台南服務，一待就是40年，參與推動防治台灣稻作紋枯病與蔬果、竹筍、花卉等多項作物病蟲害防治研究，發表過一百多篇期刊論文與研究推廣文章。

她身兼農委會農藥技術諮議委員會應用技術組蔬菜病害小組小組長、委員至今20年，在台灣植物病蟲害界無人不知無人不曉，鄭安秀還是有一些感慨，打拚了快半世紀不得不必須退休了，即使不斷宣導苦口婆心這麼多年，介紹了許許多多善農耕田間管理替代性做法，依舊沒有辦法完全消除農民濫用農藥習慣。

鄭安秀表示，其實許多農作物，很多時候可以不必用那麼多農藥，甚至不需要農藥，就能夠透過配合季節天候變化調整管理方式來達到減輕病蟲害的目的；期待越來越多青年投入農業、接受正確用藥觀念。她說，雖然屆齡必須從公務機關退休短期內也沒有其他的計畫，不過即使退休了，農民有有她能夠幫得上忙解決的問題，她還是樂於出手協助。