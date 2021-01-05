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希望讓孩子喝到熱牛奶...身心障礙女苦養上下兩代令人動容

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
竹崎鄉山區智障女「小雯」獨自照顧身障父母及幼兒， 中華聖母基金會執行長黎世宏等人帶捐贈生活物資，開小貨車載洗衣機上山安裝，協助清掃家中環境。圖／中華聖母基金會提供
竹崎鄉山區智障女「小雯」獨自照顧身障父母及幼兒， 中華聖母基金會執行長黎世宏等人帶捐贈生活物資，開小貨車載洗衣機上山安裝，協助清掃家中環境。圖／中華聖母基金會提供

寒流一波波，用愛迎接新年！天主教中華聖母基金會「暖個好冬」歲末關懷活動溫暖展開，向企業、大眾募集保暖羽絨背心、發熱衣等生活物資，以及大同公司捐助115個熱水瓶，過年前發送嘉義縣市「老老照顧」、獨居、身障朋友等5百戶弱勢家庭

中華聖母基金會執行長黎世宏、大同公司嘉義重電站陳維仁資深經理、大同綜合訊電 (股)公司雲嘉區柳整鋒區經理與社工，上午到竹崎鄉山區，贈送大同熱水瓶及生活物資，為弱勢身障家庭安裝洗衣機、居家清掃送暖。

輕度智障「小雯」獨自帶年幼、發展遲緩孩子，和同樣身心障礙父母，共同生活在山上自建平房，媽媽中度精障，會到處遊走，需要隨時看顧，爸爸10多年前疾病一眼失明，無法再從事爬果樹採集工作，家裡頓時經濟依靠；為照顧爸媽孩子，「小雯」辭掉工作，一家四口生計仰賴低收補助款。

「我希望讓女兒喝口熱牛奶」，「小雯」說，熱水瓶因老舊短路，水常燒不熱，沖泡女兒的奶粉易結塊，甚至洗衣機故障超過1年，低收補助費有限，僅能手洗簡單輕便衣褲，或載大包衣物，騎車到市區自助洗衣店，這趟來回近2小時的路程，一騎就是一年。

黎世宏等人帶民眾和企業捐贈生活物資、熱水瓶，開小貨車載洗衣機上山安裝，協助清掃家中環境，「小雯」露出笑容說，「謝謝大家鬥幫忙！讓阮家年卡好過！」

黎世宏說，受疫情影響，基金會從上個月向企業和大眾募集物資，成效不如往年踴躍，目前僅募得5成，還缺百份食用油、料理即時包、罐裝肉鬆、餅乾，呼籲大眾揪團做公益，助弱勢家庭度寒冬，捐款劃撥帳號：3156190，戶名：天主教中華聖母基金會，詳細內容可上基金會官網，或來電 (05)277-8388分機3325洽詢。

竹崎鄉山區智障女「小雯」獨自照顧身障父母及幼兒， 中華聖母基金會執行長黎世宏等人帶捐贈生活物資，開小貨車載洗衣機上山安裝，協助清掃家中環境。圖／中華聖母基金會提供
竹崎鄉山區智障女「小雯」獨自照顧身障父母及幼兒， 中華聖母基金會執行長黎世宏等人帶捐贈生活物資，開小貨車載洗衣機上山安裝，協助清掃家中環境。圖／中華聖母基金會提供
竹崎鄉山區智障女「小雯」獨自照顧身障父母及幼兒， 中華聖母基金會執行長黎世宏等人帶捐贈生活物資，開小貨車載洗衣機上山安裝，協助清掃家中環境。圖／中華聖母基金會提供
竹崎鄉山區智障女「小雯」獨自照顧身障父母及幼兒， 中華聖母基金會執行長黎世宏等人帶捐贈生活物資，開小貨車載洗衣機上山安裝，協助清掃家中環境。圖／中華聖母基金會提供
竹崎鄉山區智障女「小雯」獨自照顧身障父母及幼兒， 中華聖母基金會執行長黎世宏等人帶捐贈生活物資，開小貨車載洗衣機上山安裝，協助清掃家中環境。圖／中華聖母基金會提供
竹崎鄉山區智障女「小雯」獨自照顧身障父母及幼兒， 中華聖母基金會執行長黎世宏等人帶捐贈生活物資，開小貨車載洗衣機上山安裝，協助清掃家中環境。圖／中華聖母基金會提供

嘉義 弱勢家庭 身障 社工

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