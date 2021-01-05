廢電池換小沙發半年遭竊5次 誠實商店：拜託小偷別再光顧了！

雲林縣沙發師傅謝彣達推動廢電池回收工作數十年，以手作小沙發當獎勵品讓民眾兌換，在雲林縣環保局前設置自助誠實良心商店，半年遭竊5次，謝彣達疾呼「小偷別再來光顧！」

58歲謝彣達從事製作沙發工作，20多年前有感廢電池對環境破壞嚴重，投身推動廢電池回收工作，為增加民眾回收動機，他利用閒暇時間將窗簾的剩布及沙發木材做成精美小沙發提供兌換。

謝彣達半年前將自助誠實良心商店移至雲林縣環保局旁，民眾只要拿300顆廢電池再加上製作沙發的工本費新台幣100元，民眾即可兌換1張小沙發。

謝彣達指出，為方便民眾兌換，誠實良心商店不曾關門，而自己不定期幫巡店、補貨，也有熱心人士提供商品供民眾兌換。他說，誠實良心商店移到新地址，半年來被竊5次，損失的財產包括現金、小沙發、廢電池及光碟片等物品。

謝彣達坦承，曾有打算將商店關門的念頭，但是許多人跟他加油打氣，所以他願意再當一個環保傻子，樂在日行一善，只盼小偷別再來光顧。

謝彣達不僅回收廢電池換小沙發，10多年前開始與雲林捐血站合作，捐血就送小沙發，到目前已送出近3萬個小沙發，回收的廢電池約有700萬顆。

雲林縣斗六警分局今天表示，未接獲相關報案紀錄，將與謝彣達聯絡，介入調查、偵辦，同時也會加強附近的治安維護。

雲林縣環保局得知謝彣達遭遇後，已主動幫他在店內裝設自動感應電燈和監視鏡頭，盼能遏止小偷上門光顧。