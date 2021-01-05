快訊

交通部航港局爆弊案！燈塔整建工程「免稅品餽贈」 廉政署約談10人

廢電池換小沙發半年遭竊5次 誠實商店：拜託小偷別再光顧了！

中央社 / 雲林縣5日電
雲林縣沙發師傅謝彣達半年前將自助誠實良心商店移至縣環保局旁，民眾只要拿300顆廢電池再加上製作沙發的工本費新台幣100元，即可兌換1張小沙發，但半年來已遭竊5次，希望小偷別再來光顧。 中央社
雲林縣沙發師傅謝彣達半年前將自助誠實良心商店移至縣環保局旁，民眾只要拿300顆廢電池再加上製作沙發的工本費新台幣100元，即可兌換1張小沙發，但半年來已遭竊5次，希望小偷別再來光顧。 中央社

雲林縣沙發師傅謝彣達推動廢電池回收工作數十年，以手作小沙發當獎勵品讓民眾兌換，在雲林縣環保局前設置自助誠實良心商店，半年遭竊5次，謝彣達疾呼「小偷別再來光顧！」

58歲謝彣達從事製作沙發工作，20多年前有感廢電池對環境破壞嚴重，投身推動廢電池回收工作，為增加民眾回收動機，他利用閒暇時間將窗簾的剩布及沙發木材做成精美小沙發提供兌換。

謝彣達半年前將自助誠實良心商店移至雲林縣環保局旁，民眾只要拿300顆廢電池再加上製作沙發的工本費新台幣100元，民眾即可兌換1張小沙發。

謝彣達指出，為方便民眾兌換，誠實良心商店不曾關門，而自己不定期幫巡店、補貨，也有熱心人士提供商品供民眾兌換。他說，誠實良心商店移到新地址，半年來被竊5次，損失的財產包括現金、小沙發、廢電池及光碟片等物品。

謝彣達坦承，曾有打算將商店關門的念頭，但是許多人跟他加油打氣，所以他願意再當一個環保傻子，樂在日行一善，只盼小偷別再來光顧。

謝彣達不僅回收廢電池換小沙發，10多年前開始與雲林捐血站合作，捐血就送小沙發，到目前已送出近3萬個小沙發，回收的廢電池約有700萬顆。

雲林縣斗六警分局今天表示，未接獲相關報案紀錄，將與謝彣達聯絡，介入調查、偵辦，同時也會加強附近的治安維護。

雲林縣環保局得知謝彣達遭遇後，已主動幫他在店內裝設自動感應電燈和監視鏡頭，盼能遏止小偷上門光顧。

良心商店 斗六

延伸閱讀

查萊豬把關食安 雲林縣府四字訣「標抽追管」

相關新聞

春節返鄉、國旅、一人一戶 南市綠軍憂防疫旅館恐不足

春節返鄉潮、一人一戶措施，加上春節國旅潮，台南市政府表示，台南春節國旅訂房已達8、9成，許多旅館釋出房間作為居家檢疫使用...

看過來！台南市第1名測速照相桿在這裡

台南市區車流量大，超速違規也多，市警察局交通大隊今天統計， 去年一整年台南市固定測速照相桿拍下6萬4千192張超速違規，...

台北、高雄防疫旅館限市民住 黃偉哲：籲互助開放

過年前防疫旅館需求暴增，台北市、高雄市政府相繼宣布防疫旅館僅限市民入住，台南市長黃偉哲今傍晚表示，大家都是台灣的一分子，...

希望讓孩子喝到熱牛奶...身心障礙女苦養上下兩代令人動容

寒流一波波，用愛迎接新年！天主教中華聖母基金會「暖個好冬」歲末關懷活動溫暖展開，向企業、大眾募集保暖羽絨背心、發熱衣等生...

廢電池換小沙發半年遭竊5次 誠實商店：拜託小偷別再光顧了！

雲林縣沙發師傅謝彣達推動廢電池回收工作數十年，以手作小沙發當獎勵品讓民眾兌換，在雲林縣環保局前設置自助誠實良心商店，半年...

台南農改場發表研發成果 新品種高梁水稻、作業車吸睛

台南區農業改良場今天發表研發推廣成果，有高梁水稻等新品種、火龍果新型套袋等各種農業相關新產品，其中電動果園自動化升降履帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。