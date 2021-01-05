台南農改場發表研發成果 新品種高梁水稻、作業車吸睛

台南區農業改良場今天發表研發推廣成果，有高梁水稻等新品種、火龍果新型套袋等各種農業相關新產品，其中電動果園自動化升降履帶作業車最吸睛，預計價格不到進口的一半，能協助農民採收水果分類包裝，減少人力成本增加收益。

農業改良場表示，1年來共完成19件技術移轉，包括11件品種授權及8件技術移轉。水稻「臺南14、16、19號」品種，釀酒高粱台南7與8號品種、落花生「臺南17號品種、夏南瓜臺南1、2及4號、水晶花臺南3號、苞舌蘭臺南4號」，還有萵苣與蘆筍節水灌溉管路資材、紅龍果果實套袋新型專利、芒果批次式削皮機及電動履帶式高空作業車。

履帶高空作業車試用農民陳純仁說，他在麻豆種柚子兩公頃，使用這台作業車蔬果修剪套袋都很方便，尤其採收可以由外向內這樣子更容易作業，保存水果表皮完整，非常實用。

研究人員李健表示，這台高空作業車在日本就要超過50萬台幣，農改場研發這台電動的可以不到一半的價格。主要使用的對象有喬木類、有高度可以節省的人力，方便修剪、採收、套袋都可以節省很多人力，估計節省百分之50以上，「一台等於多半個人以上在幫忙，而且更安全」。