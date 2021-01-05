快訊

史上最晚！77歲女沒打流感疫苗重症 托嬰中心爆5人群聚

丈夫買錯化妝品被趕出門 7天後返家妻已屍僵躺床上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南農改場發表研發成果 新品種高梁水稻、作業車吸睛

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南農改場發表研發成果，新品種高梁水稻、作業車吸睛。記者周宗禎/攝影
台南農改場發表研發成果，新品種高梁水稻、作業車吸睛。記者周宗禎/攝影

台南區農業改良場今天發表研發推廣成果，有高梁水稻等新品種、火龍果新型套袋等各種農業相關新產品，其中電動果園自動化升降履帶作業車最吸睛，預計價格不到進口的一半，能協助農民採收水果分類包裝，減少人力成本增加收益。

農業改良場表示，1年來共完成19件技術移轉，包括11件品種授權及8件技術移轉。水稻「臺南14、16、19號」品種，釀酒高粱台南7與8號品種、落花生「臺南17號品種、夏南瓜臺南1、2及4號、水晶花臺南3號、苞舌蘭臺南4號」，還有萵苣與蘆筍節水灌溉管路資材、紅龍果果實套袋新型專利、芒果批次式削皮機及電動履帶式高空作業車。

履帶高空作業車試用農民陳純仁說，他在麻豆種柚子兩公頃，使用這台作業車蔬果修剪套袋都很方便，尤其採收可以由外向內這樣子更容易作業，保存水果表皮完整，非常實用。

研究人員李健表示，這台高空作業車在日本就要超過50萬台幣，農改場研發這台電動的可以不到一半的價格。主要使用的對象有喬木類、有高度可以節省的人力，方便修剪、採收、套袋都可以節省很多人力，估計節省百分之50以上，「一台等於多半個人以上在幫忙，而且更安全」。

這輛電動高空作業車參考現有國外機台改良，充一次電可以不斷行走4小時，走走停停在操作可以一天以上時間，未來通過政府官方性能測定，預計可獲補助採購費用3分之一，一旦取得官方許可將會技術轉移廠商行銷。

台南農改場發表研發成果，新品種高梁水稻、作業車吸睛。記者周宗禎/攝影
台南農改場發表研發成果，新品種高梁水稻、作業車吸睛。記者周宗禎/攝影
台南農改場發表研發成果，新品種高梁水稻、作業車吸睛。記者周宗禎/攝影
台南農改場發表研發成果，新品種高梁水稻、作業車吸睛。記者周宗禎/攝影
台南農改場發表研發成果，火龍果新型專利套袋獲得農民青睞。記者周宗禎/攝影
台南農改場發表研發成果，火龍果新型專利套袋獲得農民青睞。記者周宗禎/攝影
台南農改場發表研發成果，新品種高梁水稻、作業車吸睛。記者周宗禎/攝影
台南農改場發表研發成果，新品種高梁水稻、作業車吸睛。記者周宗禎/攝影

臺南 農民 火龍果

延伸閱讀

農委會抗旱因應措施 水稻種植「4選3」政策說明會

不燒稻草、農機不帶土上路 彰化縣府呼籲維護民眾安全

遼寧盤錦／水稻之鄉 把白米變精品

省水！農委會鼓勵水稻轉旱作

相關新聞

春節返鄉、國旅、一人一戶 南市綠軍憂防疫旅館恐不足

春節返鄉潮、一人一戶措施，加上春節國旅潮，台南市政府表示，台南春節國旅訂房已達8、9成，許多旅館釋出房間作為居家檢疫使用...

看過來！台南市第1名測速照相桿在這裡

台南市區車流量大，超速違規也多，市警察局交通大隊今天統計， 去年一整年台南市固定測速照相桿拍下6萬4千192張超速違規，...

台南農改場發表研發成果 新品種高梁水稻、作業車吸睛

台南區農業改良場今天發表研發推廣成果，有高梁水稻等新品種、火龍果新型套袋等各種農業相關新產品，其中電動果園自動化升降履帶...

阿里山林鐵復建最後一哩路 42號隧道8日動工

世界聞名高山鐵路-阿里山林業鐵路，98年莫拉克颱風造成421處災害停駛，歷經6年修護，原定2015年底全線通車，又因杜鵑...

嘉義市立博物館重開館 用公仔帶孩子探索嘉園看古早味

嘉義市立博物館整建休館2年，將於本月23日重新開館營運，以「辦喜事」的心情邀請市民同歡，「探索嘉園」兒童廳推出探索嘉園特...

鹽水月津港公18上游水岸步道完工 串連新營鹽水舊水道

台南市鹽水區月津港公18上游水岸步道斥資約4800萬元近日完工啟用，適合單車、散步等慢遊體驗，可一路串連鹽水、新營舊水道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。