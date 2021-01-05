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阿里山林鐵復建最後一哩路 42號隧道8日動工

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
阿里山林鐵復建最後一哩路，42號隧道8日動工，後年全線通車。圖／取自林鐵及文資處官網
阿里山林鐵復建最後一哩路，42號隧道8日動工，後年全線通車。圖／取自林鐵及文資處官網

世界聞名高山鐵路-阿里山林業鐵路，98年莫拉克颱風造成421處災害停駛，歷經6年修護，原定2015年底全線通車，又因杜鵑颱風強力侵襲，在十字路站至屏遮那站間42號隧道發生2處計55公尺長的大型崩塌，造成中斷至今，全線通車最後一哩路42號隧道，定8日上午舉行動工典禮。

阿里山林鐵及文資處經評估原址重建、橋梁及隧道復建等三種工法，在坡面地質、生態環境及永續環境等綜合考量下，以隧道復建為最可行方案，隧道全長1104公尺，工期900日曆天，預計112年全線通車。

兼顧環境保護與文化保存，採尊重自然生態與環境永續的減法工程為規畫原則，經地質鑽探成果工址為高強度岩類，因此以迴隧隧道方式經過取代明隧道與橋梁劃過崩塌地，銜接既有43號隧道，減少洞口開挖，並利用既有道路出入，不新闢施工便道，達到最小地貌與地景擾動、兼顧安全及自然景觀還原等多重目標。

隧道開挖所產生土石方量利用毗鄰既有土石堆置場，以分階方式進行回填及噴植原生草種進行復育，避免土石外運造成空氣、噪音及交通影響。保存既有42號隧道原貌，工程竣工後，以不定期舉辦主題列車方式進行文資景點導覽與解說，並規劃設置景觀解說平台，做為歷史文化教育場所。

林鐵及文資處長黃妙修說，阿里山林鐵對周邊部落及全國觀光相關產業都具有指標性，希望能盡快恢復全線通車。林鐵及文資處從105年1月起開始進行復建規畫及可行性評估，經歷嘉縣府文化資產審議、公開說明會、來吉部落會議等，獲大多數居民的支持認同。108年7月9日獲文化部列入第一個重要文化景觀，順利通過環評審查。又經基本設計等審查通過，歷經5年，終於決定 8日動工，典禮邀請鄒族特富野社頭目汪義福率部落長老祈福。

阿里山林鐵復建最後一哩路，42號隧道8日動工，圖為復建規畫路線圖。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵復建最後一哩路，42號隧道8日動工，圖為復建規畫路線圖。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵復建最後一哩路，42號隧道8日動工，圖為基地範圍與土地使用現況圖。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵復建最後一哩路，42號隧道8日動工，圖為基地範圍與土地使用現況圖。圖／林鐵及文資處提供

阿里山 崩塌 颱風

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