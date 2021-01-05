嘉義市立博物館23日重新開館 特設兒童廳接地氣

嘉義市立博物館歷經2年多整修，將於1月23日重新開館，特地打造適合小朋友的「探索嘉園」兒童廳，帶領小朋友透過遊戲瞭解嘉義市歷史人文脈絡，讓博物館更接地氣。

嘉義市文化局長盧怡君今天表示，市立博物館自2004年開幕啟用，是一座多功能的綜合博物館，建築主體為地下1層、地上3層，展示內容涵蓋嘉義的地質、化石、美術三大主題，呈現自然景觀、人文藝術等文化特色。

盧怡君指出，嘉義市立博物館2018年因整修而暫時休館，歷經2年多整修，將於1月23日重新開館，以「嘉義人關心嘉義事、異鄉人探索嘉義市」宗旨，展示嘉義市文化特色、市民歷史與生活記憶，定位為一座屬於城市與市民的博物館。

文化局指出，市立博物館除了原有地質、化石、美術等主題，因應市民博物館定位，將3個樓層打造成適合兒童、市民及城市樣貌的氛圍，讓博物館更接地氣。

盧怡君說，重新開館的嘉義市立博物館1樓特地打造適合小朋友的「探索嘉園」兒童廳，以多種公仔，包括巫師、公主、獵人、頭目等角色，帶領小朋友透過遊戲瞭解嘉義市歷史人文脈絡，跳脫傳統式講解。

另外，還有呈現嘉義常民生活的「桃城百味」展區，重現嘉義市夜市小吃熱鬧景象，讓民眾有如走進時光隧道，重回古早年代的庶民生活。