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嘉義市立博物館重開館 用公仔帶孩子探索嘉園看古早味

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市立博物館將於本月23日重新開館營運，大廳目前仍在趕工。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館將於本月23日重新開館營運，大廳目前仍在趕工。記者卜敏正／攝影

嘉義市立博物館整建休館2年，將於本月23日重新開館營運，以「辦喜事」的心情邀請市民同歡，「探索嘉園」兒童廳推出探索嘉園特展，透過遊戲讓孩子認識嘉義市；還有懷舊老物、復古變裝派對故事市集等，期許嘉博館為嘉義市再掀一波觀光熱潮。

嘉義市立博物館2004年開幕啟用，是一座多功能綜合博物館，建築主體為地下一層、地上三層，展示內容涵蓋嘉義「地質、化石、美術」三大主題，完整呈現嘉義市自然景觀、人文藝術等文化特色。2年前因整修休館，本月23日重新開幕。

嘉義市文化局表示，嘉博館將重新定位，為一座屬於城市與市民的博物館，以「嘉義人關心嘉義事，異鄉人探索嘉義市」宗旨，展示嘉義市文化特色、市民歷史與生活記憶。

文化局指出，重新開幕後除了原有地質、化石、美術等主題，因應市民博物館定位，將三個樓層重新打造成適合兒童、市民及城市樣貌，讓博物館更接地氣。

文化局表示，重新開館的嘉博館一樓設有適合小朋友的「探索嘉園」兒童廳，以多種公仔如巫師、公主、獵人、頭目等角色，帶領小朋友透過遊戲瞭解嘉義市的歷史人文脈絡。

二樓「展望諸羅」常設展以1:87火車模型，重現嘉義三鐵共構榮景，並帶大家遊歷嘉義市，認識嘉義自然環境、古蹟歷史及人文藝術，另外還有嘉義常民生活的「桃城百味」展區，重現嘉義市夜市小吃熱鬧景象，讓民眾有如走進時光隧道，重回古早庶民生活，喚醒民眾舌尖上的記憶。

嘉義市立博物館的「探索嘉園」，將透過公仔、遊戲帶小朋友認識嘉義。記者卜敏正／翻攝
嘉義市立博物館的「探索嘉園」，將透過公仔、遊戲帶小朋友認識嘉義。記者卜敏正／翻攝
嘉義市立博物館的「探索嘉園」，將透過公仔、遊戲帶小朋友認識嘉義。記者卜敏正／翻攝
嘉義市立博物館的「探索嘉園」，將透過公仔、遊戲帶小朋友認識嘉義。記者卜敏正／翻攝
嘉義市立博物館將於本月23日重新開館營運。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館將於本月23日重新開館營運。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館將於本月23日重新開館營運。記者卜敏正／攝影
嘉義市立博物館將於本月23日重新開館營運。記者卜敏正／攝影

嘉義 博物館 文化局

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