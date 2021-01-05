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鹽水月津港公18上游水岸步道完工 串連新營鹽水舊水道
台南市鹽水區月津港公18上游水岸步道斥資約4800萬元近日完工啟用，適合單車、散步等慢遊體驗，可一路串連鹽水、新營舊水道，兩地休閒往來，又多一條慢遊新路線。
台南市政府都發局長莊德樑表示，都發局以新營鹽水雙核心城鎮所規劃的「雙星拱月」計畫，透過此段田間綠廊串聯兩城鎮。他表示，這條路徑從新營區長榮路二段120巷進入，沿羅符坑排水路穿過高速公路涵洞，進入新營區護鎮里南76，到南80路口前，計有長達2.3公里的既成農路，放眼都是田園景緻，沿途少有車擾，視野開闊無邊際。
而過南80即接往鹽水公18-3、18-5上游，都發局在北岸堤頂設計單車散步道，一端可連接到土庫路南榮科大後門(公18-3)，一端接至信義路(公18-5)，形成月津上游水岸的環形步道，長度也有2.3公里。
都發局說，這兩段步道以靜謐休閒調性出發，經過農田、圳排及水岸綠地，享有在都會裡不一樣體驗，成為鹽水區與新營區雙核心外周特有路線，適合單車、散步等慢遊體驗。
市府都發局說明，公18-3及公18-5係古水道遺址，圍繞分佈在鹽水東郊外周遭，過去未曾開發干擾，擁有豐富自然生態資源。水岸步道依著河道蜿蜒，每處樣貌都不盡相同，沿路除設置許多月津港歷史解說牌，還列植臺灣原生喬木及鄉土樹種，營造季節變化並兼具生態教育，除延長月津港水岸環型水綠路線，還兼具親水、歷史、生態、觀光多元內涵，歡迎鄉親一起來踏尋。
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