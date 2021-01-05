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台南溪北唯一兒童專屬圖書館整修重開張 黃偉哲說故事

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南溪北唯一兒童專屬圖書館整修重開張，黃偉哲說故事。記者周宗禎/攝影
台南溪北唯一兒童專屬圖書館整修重開張，黃偉哲說故事。記者周宗禎/攝影

台南佳里糖廠蕭壠兒童圖書館出現壁癌、漏水，封館整修訂9日重新開張，今天請來市長黃偉哲主持開幕，黃偉哲化身「說故事大哥哥」拿電子書對小朋友說故事，現場很熱鬧。

蕭壠兒童圖書館是溪北地區唯一專屬兒童圖書館，文化局規畫發展在地學習特色的素材及館藏，更整合蕭壠兒童美術館群藝文資源，未來搭配兒童專屬常設展及特展、兒童遊戲室、兒童電影館及戶外兒童藝術花園，孩子參觀展覽、看電影、閱讀、ＤＩＹ、玩遊戲、參與工作坊可以及和國內外藝術家近距離接觸，多元廣泛體驗藝文，快樂學習新知。

文化局指出，為慶祝重新開館，特別添購新書1800多冊、適合兒童觀賞的ＤＶＤ影片及熱門的兒童繪本與令人驚豔的特色立體書 ，主題多元，9日開館當天，安排有歡樂親子杯子蛋糕DIY體驗活動、采蓉阿姨即興說演故事，10日周則有親子桌遊樂陶陶、胖叔叔說故事等，歡迎親子來同樂。

黃偉哲表示，蕭壠兒童圖書館是台南溪北地區唯一兒童圖書館，趁封館整修增加藏書、立體書與電子書，讓兒童閱讀跟進時代腳步，將打造成可以做為親子互動、爺孫共融的圖書館，增加親子互動的機會。

台南市文化局針對圖書館屋頂滲水及牆體壁癌，爭取中央經費補助修繕，

改善內部空間，邀請日本藝術家鈴木悠哉為圖書館量身設計全新的外觀，為慶祝重新開館添購上百時下熱門的兒童繪本和特色立體書。

台南溪北唯一兒童專屬圖書館整修重開張，黃偉哲說故事。記者周宗禎/攝影
台南溪北唯一兒童專屬圖書館整修重開張，黃偉哲說故事。記者周宗禎/攝影
台南溪北唯一兒童專屬圖書館整修重開張，黃偉哲說故事。記者周宗禎/攝影
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台南溪北唯一兒童專屬圖書館整修重開張，黃偉哲說故事。記者周宗禎/攝影
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台南溪北唯一兒童專屬圖書館整修重開張，黃偉哲說故事。記者周宗禎/攝影
台南溪北唯一兒童專屬圖書館整修重開張，黃偉哲說故事。記者周宗禎/攝影

圖書館 親子 文化局

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