市議員買太多出版社多送20套書 嘉義市各小學都受惠

嘉義市議員蔡永泉去年向新潮文庫購買60多本書，對方得知他的身分，以及想為贈書偏鄉想法，決定贈送20套「少年文庫」叢書，給嘉義市各小學圖書館，他也自費採購16套贈送嘉義縣偏鄉小學，培養小學生閱讀習慣。

蔡永泉昨天收到新潮文庫寄來的20套叢書，立即聯絡各單位，說明出版社贈書理念，還拿起民國66年購買的新潮文庫「羅素回憶錄」說，「羅素是我40年前迷戀的偶像！」

蔡永泉表示，高中時就喜歡新潮文庫出版品，大學尤其迷戀英國哲學家羅素，對於羅素分析哲學、思想、邏輯觀相關作品愛不釋手，當時還找人素描羅素畫像掛在家中欣賞，現已成為青春歲月珍貴記憶。

他說，去年透過網路得知，新潮文庫推「出版500本」優惠案，他陸續採購60本，對方得知他市議員身分，稱讚公忙之餘還保持閱讀習慣，決定透過他贈書給嘉義市所有小學，培養學童閱讀習慣。