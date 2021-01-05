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世界蛇王負責人黃國男病逝 動物展示區熄燈

中央社 / 台南5日電

私人動物園世界蛇王教育農場在台南市歸仁區營運超過20年，但負責人黃國男去年10月2日過世，家人決定停止開放參觀，園內動物找管道安置，「蛇王」傳奇走入歷史。

黃國男早年以養鱷魚起家，後來發現眼鏡蛇相關產品商機很大，開始研究繁殖眼鏡蛇，成為國內極少數可合法人工繁殖眼鏡蛇業者；20多年前在歸仁開設世界蛇王教育農場，除展示鱷魚、蛇類等，還有虎、獅、熊與靈長類等動物，黃國男與動物互動表演也是賣點。

農場內飼養的公獅與母虎在公元2010年雜交生下俗稱「彪」的3隻「獅虎獸」，引發軒然大波，3隻獅虎獸中的2隻不久後夭折，僅存1隻被強制送往國立屏東科技大學保育類野生動物收容中心安置。

世界蛇王教育農場近年屢遭動物保護團體檢舉無展示演出的登記申請，參觀遊客數大不如前，最近有遊客想參觀，卻發現農場貼出謝絕參觀告示，才知黃國男病逝後，動物園已不對外開放。

黃國男長子黃啟興今天表示，農場營運開銷很大，父親陸續向銀行貸款，至今仍負債近新台幣2000萬元債務，家人討論後決定停止動物展示，僅暫維持眼鏡蛇相關商品販售。

黃啟興說，園內動物這幾個月已陸續尋求其他管道安置，目前剩下數量不多，除繼續妥善照顧，也會持續處理安置，未來不再展示動物。

眼鏡蛇 動物園 鱷魚

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