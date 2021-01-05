9公尺自由女神積木塑像火炬裝好 飯店入夜好吸睛

嘉義縣治太保市故宮南院對面，以家庭親子為主題的新飯店「棒棒積木飯店」，去年9月開幕，廣場有座費時2年由10多名工作人員，用3.5萬顆重1.5公噸美加積木，拼裝成高9公尺的巨大自由女神像，女神手上火炬日前安裝完成，入夜點燈吸睛，成為飯店招牌亮點。

飯店總經理湯孟哲說，自由女神像火炬積木，出動大型吊車放上去，飯店廣場擺放自由女神積木，是仿效日本東京景點台場海濱公園的自由女神像。

這座自由女神像積木，費時2年由10多名工作人員，用3.5萬顆重1.5公噸美加積木，拼裝成高9公尺的巨大自由女神積木；客房有會發光的積木牌及兒童床。

自由女神像是美國紐約港自由島巨型古典主義塑像，1886年10月28日落成，是法國人送美國人禮物。塑像人物是穿長袍女子，代表羅馬神話自主神，右手高舉火炬，左手冊子上用羅馬數字寫美國獨立宣言簽署日期，腳下有斷裂鎖鏈，塑像是自由和美國象徵，也是對外來移民歡迎信號。