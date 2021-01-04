訓練3個月薪水上看50K 雲嘉南分署將開「輕鋼架」專班

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與台灣輕鋼架工程協會今天簽署合作，培育輕鋼架工程種子教師，已有35人報名，預計最快今年底首開輕鋼架工程產訓職專班，經過3個月訓練及實習後就可以就業，增加就業率也解決市場缺工荒。

今天由雲嘉南分署長劉邦棟及台灣輕鋼架工程協會理事長韋春發簽署合作，包括副理事長梁峻瑋及多位理監事等都到場支持。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，輕鋼架工程是比較缺工的產業，目前人才培育，多為師傅帶學徒的方式，培育速度及效果有限，因此與台灣輕鋼架工程協會合作，在今年前階段先培育師資，中階段籌備課程、後階段預計最快今年底首開輕鋼架工程產訓專班，可提升輕鋼架工程人才培訓的量能。

劉邦棟說，從事輕鋼架工程，南部起薪日薪約1200元至1500元，工作二至三年後若技術純熟，可獨當一面，日薪將可提高到1800元至2200元，月收入可望達5萬元以上。

台灣輕鋼架工程協會理事長韋春發表示，有鑒於現行防火及隔音相關法規，從公共場域推進至居住空間，對於攸關生命安全性的重視，輕鋼架工程為直接相關的產業，從業人員自我提升及新血培育也很重要，感謝雲嘉南分署協助輕鋼架工程的人員培訓，改善產業缺工的問題，期許創造更好的從業環境。